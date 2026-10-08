Venezuela y República Dominicana firmes en la normalización de sus relaciones bilaterales

En el marco del 41.º período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, sostuvo un encuentro con su homólogo de República Dominicana, Víctor “Ito” Bisonó, con el fin de avanzar hacia la normalización de las relaciones entre ambas naciones.

A través de su cuenta en la red social X, el canciller venezolano agradeció al diplomático dominicano por el recibimiento, y destacó la disposición de la nación caribeña «a contribuir a la reconstrucción de los históricos vínculos que unen a nuestros países».

«Venezuela y la República Dominicana comparten una historia de amistad, diálogo y cooperación, cimentada en nuestra identidad latinoamericana y caribeña», puntualizó Plasencia, al tiempo que indicó que este encuentro se llevó a cabo en el marco del 41º periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En el marco del 41.º período de sesiones de la CEPAL, en Santiago de los Caballeros, fuimos recibidos por el Canciller de la República Dominicana, Víctor “Ito” Bisonó, a quien expresamos nuestro agradecimiento por la cálida bienvenida brindada por el pueblo y el Gobierno… pic.twitter.com/FasuQdq7fd — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) October 8, 2026

Al respecto, reafirmó, además la voluntad del Gobierno Nacional, de avanzar en relaciones de más alto nivel, «en la normalización gradual de las relaciones bilaterales, en beneficio de nuestros pueblos».

El pasado mes de agosto, ambas naciones anunciaron el inicio de un proceso de normalización gradual de sus relaciones diplomáticas y consulares, tras dos años de ruptura.