Venezuela y Sudáfrica acuerdan impulsar primera comisión mixta para fortalecer cooperación

Los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y la República de Sudáfrica reafirmaron este sábado su compromiso de consolidar sus relaciones estratégicas, mediante una conversación telefónica entre el canciller venezolano, Félix Plasencia, y el ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación sudafricano, Ronald Lamola.

En una publicación en la red social Instagram, el canciller venezolano precisó que, durante la conversación, repasaron la agenda común y ratificaron la vigencia de los lazos históricos de fraternidad y trabajo conjunto que unen a ambas naciones en el ámbito geopolítico.

Destacó el carácter positivo del encuentro diplomático y anunció la decisión compartida de avanzar hacia una nueva etapa en el mapa de cooperación bilateral.

«Sostuve una grata conversación telefónica con el ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de la República de Sudáfrica, Ronald Lamola, con quien reafirmamos los vínculos históricos de amistad y cooperación existentes entre Venezuela y Sudáfrica. Acordamos reforzar los extraordinarios lazos bilaterales entre nuestras naciones y adelantar esfuerzos para materializar la realización de la I Comisión Mixta Venezuela-Sudáfrica, apuntando a desarrollar todo el potencial de nuestra relación política y comercial», expresó.

Se estima que la activación de este mecanismo de concertación de alto nivel buscará dinamizar el intercambio de inversiones, la complementariedad económica y el comercio, así como coordinar posiciones conjuntas en espacios multinacionales en defensa del multilateralismo y el derecho internacional.