Venezuela y Surinam amplían cooperación en áreas estratégicas

La presidenta Delcy Rodríguez sostuvo este viernes una reunión ampliada con su homóloga de la República de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, con el fin de profundizar temas de interés para ambos países.

Como parte de la agenda de trabajo, detalla nota de prensa, las Jefas de Estado revisaron previamente el estatus de los acuerdos bilaterales vigentes y manifestaron su disposición y compromiso de fortalecer la agenda de cooperación, orientada a la concreción de alianzas estratégicas para el beneficio mutuo y el bienestar de ambos pueblos.

Posteriormente, en el encuentro ampliado, las delegaciones revisaron los avances en materia energética, transporte aéreo y marítimo, agricultura, pesca, comercio, turismo, educación y cultura.

Este encuentro de alto nivel da continuidad a la hoja de ruta trazada en mayo del presente año, durante la visita a Caracas del canciller de Surinam, Melvin Bouva.

En esa oportunidad, ambos gobiernos acordaron avanzar hacia una nueva etapa de integración orientada a la exploración de áreas claves como la energía, el transporte marítimo y aéreo, la agricultura, la pesca, el comercio, el turismo, la cultura y la educación.

La delegación venezolana, liderada por la presidenta Delcy Rodríguez, está conformada por Paula Henao, ministra del Poder Popular de Hidrocarburos; Oliver Blanco, viceministro Primero del Poder Popular de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional; Francisco Garcés, ministro del Poder Popular para el Transporte; Daniella Cabello, ministra del Poder Popular para el Turismo; Juan Carlos Loyo, ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura; Miguel Ángel Pérez Pirela, vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura; Juan Escalona, ministro del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia; Raúl LiCausi, viceministro para el Caribe; y Ayerim Flores Rivas, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Surinam.