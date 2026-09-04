Venezuela y Trinidad y Tobago fortalecen cooperación en seguridad alimentaria y protección ambiental

La República Bolivariana de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago acordaron fortalecer su cooperación bilateral en áreas estratégicas como la seguridad alimentaria, la protección ambiental, el comercio, la energía y la seguridad colectiva, en el marco de una nueva etapa de las relaciones entre ambas naciones caribeñas.

De acuerdo con un comunicado de la Cancillería venezolana, ambos países acordaron impulsar la cooperación agrícola para contribuir a la seguridad alimentaria, además de fortalecer las acciones en materia ambiental.

«La agenda de trabajo es una ruta para la cooperación en los ámbitos prioritarios: comercial, para profundizar el intercambio y el crecimiento de ambas economías; el energético, para aprovechar los recursos naturales que nos ofrecen nuestros territorios; en agricultura, para promover la seguridad alimentaria; el ambiental, para garantizar el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en el Caribe», refiere el texto publicado por el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de la República Bolivariana de Venezuela, Félix Plasencia, tras sostener un encuentro el ministro de Relaciones Exteriores y de Comunidad del Caribe (Caricom) de Trinidad y Tobago, Sean Sobers.

Recibimos hoy, en nombre de nuestra presidenta @delcyrodriguezv, la visita del Ministro de Relaciones Exteriores y Asuntos de CARICOM de la República de Trinidad y Tobago, Sean Sobers. Su visita, como Canciller de una nación vecina y amiga de Venezuela, reafirma los históricos… pic.twitter.com/Vh4s7RvmMj — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) September 4, 2026

La agenda también incluye la cooperación cultural, con el propósito de profundizar la integración entre ambos pueblos, y el fortalecimiento de mecanismos de seguridad colectiva.

Cabe recordar que el pasado 14 de agosto, el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional sostuvo una conversación telefónica con su homólogo trinitense, en la que coincidieron en el interés de avanzar en una agenda de beneficio mutuo y buena vecindad entre ambos países.

Este encuentro, pone de relieve la vocación integradora de Venezuela dentro de la CARICOM, reafirma los lazos diplomáticos y de cooperación entre ambas partes y permite impulsar la seguridad energética.