La ministra para Hábitat y Vivienda, Paola Posani, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Türkiye en Venezuela, Naci Aydan Karamanoğlu, y representantes de empresas constructoras, con el propósito de evaluar oportunidades de cooperación internacional en materia habitacional.

Durante el encuentro, reseñado en redes sociales del Ministerio de Hábitat y Vivienda, se abordaron posibles mecanismos de articulación y cooperación en el sector vivienda, con la participación del consejero comercial de la Embajada de Türkiye, Arda Ocak, y Steffania Rodríguez, asistente de la consejería comercial y traductora.

También estuvieron presentes Delismar Marcano, analista de la Dirección de Inteligencia Comercial, y Katy Pinto, analista de la Dirección de Negociación de Acuerdos Internacionales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

Esta reunión se enmarca en la búsqueda de alternativas de cooperación internacional para atender los desafíos habitacionales de Venezuela, tras los sismos registrados el pasado mes de junio.

Cabe recordar que la meta es la construcción de 4.000 viviendas a las familias afectadas por el doblete sísmico.