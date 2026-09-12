Veriuska Carolina Aponte Montero es la nueva comandante del Batallón del Ejército

El ministro para la Defensa, Gustavo González López, celebró el acto de entrega, recepción y reconocimiento de tropas del insigne Batallón del Cuartel General del Ejército Bolivariano General de Brigada Daniel Florencio O’Leary.

Durante la ceremonia, se formalizó un hecho sin precedentes en la trayectoria de esta unidad: la designación al mando de la teniente coronel Veriuska Carolina Aponte Montero. Desde el patio de honor, las tropas ratificaron su juramento de lealtad, subordinación y respeto a la nueva comandante, lo cual afianza la cohesión, la moral y el espíritu de cuerpo de quienes sirven a la Patria con honor.

“Ver una mujer militar que tiene las mismas consideraciones que el hombre militar es un trabajo del que se está viendo el fruto. Estar aquí presente para verla y ser parte de la historia de verdad que es una alegría para mí”, expresó el ministro González López en un mensaje y un video difundido por las redes del Ministerio de la Defensa.