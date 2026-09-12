Veriuska Apont Montero se erige como la primera mujer en ser Comandante del Ejército
InicioPolíticaVeriuska Carolina Aponte Montero es la nueva comandante del Batallón del Ejército
Política

Veriuska Carolina Aponte Montero es la nueva comandante del Batallón del Ejército

El ministro para la Defensa, Gustavo González López, destacó el logro de la primera mujer en llegar a ese cargo.

Últimas Noticias

El ministro para la Defensa, Gustavo González López, celebró el acto de entrega, recepción y reconocimiento de tropas del insigne Batallón del Cuartel General del Ejército Bolivariano General de Brigada Daniel Florencio O’Leary.

Durante la ceremonia, se formalizó un hecho sin precedentes en la trayectoria de esta unidad: la designación al mando de la teniente coronel Veriuska Carolina Aponte Montero. Desde el patio de honor, las tropas ratificaron su juramento de lealtad, subordinación y respeto a la nueva comandante, lo cual afianza la cohesión, la moral y el espíritu de cuerpo de quienes sirven a la Patria con honor.

“Ver una mujer militar que tiene las mismas consideraciones que el hombre militar es un trabajo del que se está viendo el fruto. Estar aquí presente para verla y ser parte de la historia de verdad que es una alegría para mí”, expresó el ministro González López en un mensaje y un video difundido por las redes del Ministerio de la Defensa.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Venezuela Renace rehabilita residencias en Puerto Cabello afectadas por terremotos 
Artículo siguiente
Jóvenes venezolanos destacan en la XLI Olimpiada Iberoamericana de Matemática en Argentina