Viceministro de Asia visita Doha, Catar

Con el firme propósito de consolidar las relaciones bilaterales y dinamizar los mecanismos de cooperación integral entre ambas naciones, el viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía del Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Eduardo Ramírez, sostuvo un encuentro, en Doha, con la ministra de Estado para la Cooperación Internacional del Estado de Catar, Maryam bint Ali bin Nasser Al-Misnad.

Durante la jornada de trabajo, las autoridades repasaron los ejes centrales de la agenda diplomática mutua y coincidieron en la necesidad de seguir dinamizando la relación, sellando una alianza fundamentada en la solidaridad, el respeto mutuo y el beneficio compartido.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Catar mantienen agenda común con varias áreas de interés y cooperación.