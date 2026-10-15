Foto: redes sociales
InicioPolíticaViceministro de Asia visita Doha, Catar
Política

Viceministro de Asia visita Doha, Catar

Se reunió con la ministra para la Cooperación Internacional

Últimas Noticias
Añade Últimas Noticias a tu Google

Con el firme propósito de consolidar las relaciones bilaterales y dinamizar los mecanismos de cooperación integral entre ambas naciones, el viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía del Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Eduardo Ramírez, sostuvo un encuentro, en Doha, con la ministra de Estado para la Cooperación Internacional del Estado de Catar, Maryam bint Ali bin Nasser Al-Misnad.

Durante la jornada de trabajo, las autoridades repasaron los ejes centrales de la agenda diplomática mutua y coincidieron en la necesidad de seguir dinamizando la relación, sellando una alianza fundamentada en la solidaridad, el respeto mutuo y el beneficio compartido.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Catar mantienen agenda común con varias áreas de interés y cooperación.

Cargando…

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Ajustan horario del aseo en casco histórico de Petare
Artículo siguiente
Consignan proyección de recursos y gastos del BCV ante el Legislativo