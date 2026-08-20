William Castillo: activos en el exterior serán para reconstrucción y víctimas de sismos

El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, afirmó este miércoles que los activos venezolanos retenidos en el exterior serán destinados para la reconstrucción del país y la atención de las víctimas del doblete sísmico del pasado 24 de junio.

«El dinero tiene que estar en Venezuela, o en todo caso tiene que ser monetizado, es decir, convertido en divisa, para la reconstrucción, porque eso es lo que dice el acuerdo», declaró a un canal privado de televisión.

Además, explicó que es muy importante destacar que «el compromiso es que solo se van a utilizar para la reconstrucción, recogida de escombros, atención a todas las víctimas del doble terremoto».

Castillo añadió que los recursos necesitan contener un sistema de supervisión y auditoría nacional, mitigando así las acusaciones de supuesta desviación o uso indebido de los aportes.

El viceministro también precisó que el proceso de recuperación de los recursos no ocurrirá de forma inmediata, sino que se ejecutará paulatinamente.

«Ojalá que eso sea rápido (…) Obviamente, eso tiene una gestión jurídica, legal y tiene la gestión política que va a ser la comisión de diálogo», acotó.

El pasado 12 de agosto culminó el primer ciclo de diálogo entre el Gobierno nacional y la delegación de la Asamblea Nacional de 2015, y se acordó que ambas partes concentrarán esfuerzos para promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra, estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos, para garantizar el bienestar de todos los afectados por los sismos, entre otros puntos.