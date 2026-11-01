Expo Simón 2026 llega a Portuguesa con tecnología interactiva

Con herramientas de última tecnología y una propuesta interactiva que incluye realidad inmersiva, inteligencia artificial y simulaciones virtuales, la «Expo Simón 2026: De Niño a Libertador» abrió sus puertas este domingo 1 de noviembre en el estado Portuguesa.

La exhibición, instalada en el Coliseo Carl Herrera Allen de Guanare, ofrece a locales y visitantes un recorrido de aproximadamente una hora y veinte minutos por la vida de Simón Bolívar.

A través de pantallas, teatro, escenografía y recursos de dibujo en 3D, la muestra busca conectar de forma didáctica a las nuevas generaciones con la historia patria. Las instalaciones están disponibles para el público en horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Plan logístico y atención escolar

Durante la inauguración, el gobernador Primitivo Cedeño agradeció las gestiones institucionales para la llegada de la muestra al territorio llanero, e indicó que se ha activado un plan logístico especial para garantizar la movilización de estudiantes procedentes de instituciones públicas y privadas de los catorce municipios de la entidad.

«Los niños y niñas son el presente y futuro de la patria. Esta es una experiencia inolvidable que tiene la capacidad de enseñar y formar con momentos clave de la historia», enfatizó el mandatario regional.Asimismo, adelantó que al finalizar esta temporada se dará continuidad a la agenda cultural y científica con la llegada de la Expo Niños en el Espacio 2026, sumando más de cincuenta días consecutivos de exposiciones orientadas a fortalecer el conocimiento histórico y el desarrollo educativo en la región