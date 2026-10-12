Colapsó puente recién inaugurado tras fuertes lluvias en Portuguesa

El puente recién construido e inaugurado en la zona cafetalera de Ospino, estado Portuguesa, colapsó la madrugada de este lunes 12 de octubre a causa de las fuertes lluvias que azotan el eje montañoso de la entidad, generando el desbordamiento de ríos y quebradas, así como afectaciones viales en diversos municipios.

El gobernador Primitivo Cedeño informó que desde horas de la madrugada se registran intensas precipitaciones en la zona alta de la región, registrando una acumulación pluviométrica de 126 milímetros. El aumento del cauce de los afluentes impactó directamente contra infraestructuras en los sectores La Estación, El Cielito, Bella Vista, Sanarito, Santa Bárbara y Hacha.

Riesgos viales y despliegue de seguridad

Asimismo, se reportaron daños en la carretera de Chabasquén (municipio Unda) que conecta con el estado Lara a través de la Troncal 07. En el municipio Agua Blanca, la crecida del río Sarare obligó al cierre preventivo del paso por la carretera vieja que conduce a Cojedes (Troncal 05) debido al riesgo estructural que presenta la pasarela vial.

Cedeño detalló que en las zonas críticas se desplegaron funcionarios de Protección Civil, Bomberos y cuadrillas de infraestructura con maquinaria pesada para despejar canales, evaluar daños y controlar el tránsito. Finalmente, exhortó a la población a no cruzar cauces crecidos y a los conductores a emplear vías alternas mientras se mantiene la contingencia.