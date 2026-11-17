En Portuguesa comenzó la zafra de caña de azúcar 2026-2027 y pese al retraso ocasionado por la inestabilidad climática ya dos de los cuatro centrales que existen en el estado están en plena molienda de caña.

El primero en encender los motores fue el Central Azucarero Moliendas Papelón (Molipasa), el viernes 13 de noviembre, con la meta de procesar 1 millón de toneladas de caña en 160 días.

Al ingenio, ubicado en el municipio Papelón, arriman los productores de esa jurisdicción y del municipio Guanare, zona sur de Portuguesa. Los grupos de corte están activos en el campo y la industria ejecutó todos los ajustes, reparaciones y mantenimientos de rigor para superar las 891.200 toneladas de caña molidas en la temporada pasada.

A la zafra se sumó este domingo 15 de noviembre el Central Azucarero Portuguesa (Capca), cuya proyección es moler 1 millón 800.000 toneladas de caña de azúcar, con un promedio diario de 11.000 toneladas.

La industria, ubicada a escasos kilómetros de Acarigua, es la de mayor capacidad de molienda del país, y se abastece de la materia prima que produce la Sociedad de Cañicultores de Portuguesa (Socaportuguesa) en la zona norte del estado.

El Capca estima llevar a cabo una zafra de 170 días y tiene toda su estructura operativa y fabril a tono para seguir liderando la producción nacional de azúcar. Esta vez el objetivo es incrementar la molienda, que durante la zafra 2025-2026 cerró en 1 millón 743.000 toneladas de caña.

En Portuguesa aún quedan por incorporarse a la zafra azucarera los centrales Las Majaguas y Batalla de Araure, ubicados en los municipios Agua Blanca y Guanare, respectivamente.

La entidad lleva varios años como la primera del país tanto en producción de caña como de azúcar. En la zafra 2025-2026 alcanzó el procesamiento de 3.466.537 toneladas de caña cosechadas en 59.661 hectáreas.