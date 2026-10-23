Entre campos de girasol se correrán 10k en Portuguesa

Por primera vez se correrán 10k entre campos de girasol en Portuguesa y todo lo que se recaude por concepto de inscripciones se destinará a la compra de obsequios navideños para los niños de los sectores más vulnerables de El Playón, en el municipio Santa Rosalía.

«Girasoles Run» nace como una iniciativa de acción social e incluye en su innovadora propuesta la oportunidad de participar en una caminata 5k que también tendrá como escenario natural los sembradíos de flores amarillas.

Dulce Medina, del comité organizador, destacó el valor humano del evento que se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre a las 7:00 de la mañana en la Parcela N° 417 de El Playón, en la carretera “O”.

«Girasoles Run es un punto de encuentro donde el deporte, el turismo y la solidaridad se unen para transformar realidades», indicó.

Informó que la cita deportiva se desarrollará en el marco de la Feria del Girasol 2026 y permitirá regalarles a los atletas una experiencia única en el país, además de asegurar una sonrisa en Navidad a los niños de Santa Rosalía.

El valor de la inscripción consiste en la donación de un juguete nuevo o una colaboración de 10 dólares a tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) que serán destinados íntegramente a la compra de regalos que se entregarán a los más pequeños durante la temporada navideña.

El comité organizador cuenta con el apoyo técnico e institucional de la Asociación Senderistas de Portuguesa y de la Cámara de Turismo del estado (PorTurismo). Las inscripciones están abiertas a través de la página web vzlabikeandrun.com.