Un total de 74 stands muestran en Portuguesa el potencial del sector azucarero venezolano durante la expoferia comercial organizada por la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela (Fesoca), a propósito de su aniversario número 70.

Centrales azucareros, empresas de agroinsumos y mecanización agrícola, asociaciones de cañicultores y técnicos de todo el país se dan cita en el evento, que comenzó este miércoles 18 de noviembre y contó con el acompañamiento de autoridades nacionales y estadales, encabezadas por el ministro de Agricultura, Vladimir Padrino López, y el gobernador Primitivo Cedeño.

Bajo el lema «70 Años de Historia: Cosechando caña de azúcar, sembrando el futuro agrícola», los actores del circuito azucarero estarán hasta este viernes 20 en las instalaciones del Club Luso, en Araure, exhibiendo y comercializando un centenar de marcas que dan cuenta de las capacidades y del crecimiento agrícola y agroindustrial del sector. También habrá un ciclo de ponencias especializadas impartidas por expertos nacionales e internacionales provenientes de Colombia, Guatemala y España, dirigido a un aforo de más de 300 participantes.

Sector azucarero en crecimiento

​José Ricardo Álvarez, presidente de Fesoca, destacó la receptividad y masiva participación de empresarios, productores y proveedores en un encuentro que demuestra que «el sector cañicultor está vivo, ruge, tiene fuerza y tiene sentido de ser. Esto es una muestra de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que queremos a Venezuela».



​La zafra azucarera 2026-2027 apenas comienza en Venezuela y, según Álvarez, se espera un crecimiento sobre los 4,6 millones de toneladas de caña molidas en la temporada 2025-2026. «Podemos llegar a los 4,8 millones de toneladas», indicó.

Aseguró que existen condiciones favorables para la cosecha y molienda, aunque advirtió que a los cañicultores les preocupa que «empezando la zafra estén importando azúcar en crudo para refinar», lo que calificó como «un duro golpe para nosotros porque nos confunde todo el mercado y los precios se nos vienen abajo».