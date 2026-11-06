Gratis colocan prótesis de cadera en Portuguesa 

De manera gratuita están colocando prótesis de cadera en Portuguesa a través del Plan Por la Salud y la Vida 2026, que con apoyo del programa regional Una Cirugía para Todos supera las 14.000 operaciones en distintas especialidades médicas.

Las artoplastias se realizan en el hospital de Acarigua-Araure y devuelven tanto movilidad como calidad de vida a pacientes que sufren artrosis, fracturas, artritis inflamatoria u osteonecrosis (muerte del tejido óseo en la cabeza femoral).

La primera dama de Portuguesa, María Gabriela Gil, informó que 12 pacientes ya han sido atendidos con la totalidad de los gastos cubiertos. «Vamos a una segunda fase para la atención de 13 pacientes más», anunció.

Apuntó que la gobernación está captando vía WhatsApp nuevos casos para las próximas operaciones de cadera, requiriendo informe médico de un traumatólogo, imágenes de rx o tomografía que validen la necesidad de la prótesis y cédula de identidad del paciente.

Gil, quien además es la coordinadora del programa Una Cirugía para Todos, destacó que la atención cero costo incluye desde los exámenes y la valoración preoperatoria hasta la prótesis y el acto quirúrgico.

Rumbo a las 15.000 cirugías gratuitas

Portuguesa se enrumba hacia las 15.000 cirugías electivas y gratuitas en 2026 y para ello tiene habilitados y a todo tren quirófanos del Sistema Público de Salud que han sido recuperados para dar respuesta a la demanda quirúrgica del estado.

Esta semana en los quirófanos del hospital de Acarigua-Araure se están llevando a cabo operaciones de litiasis vesicular por laparoscopía y con la Misión Milagro se está corrigiendo estrabismo en niños, adolescentes y adultos.

Gil indicó que las cirugías oftalmológicas se efectúan desde el lunes 2 y se extenderán hasta este sábado 7 de noviembre. Reportó que en cuatro días (hasta este jueves) fueron atendidos 147 pacientes, «que desde su nacimiento sufren la patología y hoy son operados gratuitamente para mejorar la calidad visual».

Apuntó que de manera simultánea y también con la Misión Milagro se están operando cataratas en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Los Baraure en Araure, al tiempo que destacó que esta semana en el CDI Leonidas Ramos en Guanare, se colocaron marcapasos y Portuguesa superó los 100 pacientes implantados este año.