Inauguran puente de conexión vial para caficultores de Portuguesa y Lara

En la zona alta del estado Portuguesa se inauguró un puente metálico que servirá de conexión vial a los caficultores de Ospino y del vecino municipio Andrés Eloy Blanco, estado Lara.

La obra fue construida sobre el río Ospino, en la parroquia cafetalera La Estación, y favorecerá tanto al sector productivo como a las 32 comunidades de la zona alta de Ospino que, dada la carencia de un puente, se movilizaban a través de pasarelas.

De acuerdo con el gobernador Primitivo Cedeño, la estructura se consolidó mediante el trabajo en equipo de las comunas del sector, la gobernación y la alcaldía de Ospino. «La levantamos desde cero porque en este lugar no había estructura caída que reparar», resaltó.

El mandatario regional abrió paso por el nuevo puente junto al alcalde Yongeiby Yépez, destacando el impacto que tendrá en la economía del municipio Ospino al facilitar la movilidad de insumos y cosechas en uno de los principales ejes cafetaleros de Portuguesa.

Precisó que esta es la estructura número 155 que se consolida en la región a través del Plan Estadal de Recuperación y Construcción de Puentes y se materializó porque «unimos fuerzas con las comunas para que tengan este sueño tan esperado por muchos años».

El alcalde Yongeiby Yépez informó que este es el primer puente que se construye en el lugar y, por lo tanto, es «una obra histórica», al tiempo que anunció que en el caserío El Mangal, también en la zona alta de Ospino, se está culminando otro puente para beneficiar a más de 2.000 familias caficultoras con una infraestructura vial segura y de mayor estabilidad.