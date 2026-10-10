Invierten 31 millones de euros en subestación eléctrica de Portuguesa

Un total de 31 millones de euros se invierten en la culminación de la subestación eléctrica Portuguesa, cuya puesta en servicio fortalecerá el sistema de transmisión y ayudará a estabilizar el voltaje en el suroccidente del país.

«La inversión que estamos haciendo para mejorar la situación de suroccidente y sobre todo del estado Portuguesa es con esta maravillosa obra», informó el gerente territorial de Corpoelec en Portuguesa, Danny Briceño, quien junto al gobernador Primitivo Cedeño inspeccionó la infraestructura, ubicada en Acarigua (Páez).

Ambas autoridades anunciaron que en pocos días la subestación entrará en funcionamiento para mejorar el servicio eléctrico en Portuguesa, Barinas, Mérida, Trujillo y el Alto Apure.

Fortalecimiento del sistema de transmisión

Según Briceño, Corpoelec tiene un equipo plenamente abocado a la culminación de la obra, la cual es estratégica para «robustecer nuestro sistema de transmisión a nivel de 115 y respaldar el intercambio de energía» en la región suroccidental.

Asimismo, el gobernador Primitivo Cedeño destacó que la subestación Portuguesa es «un poderoso instrumento que vendrá a potencializar el sistema eléctrico y a disminuir el impacto de la administración de carga en nuestro pueblo».

Afirmó que la culminación de esta infraestructura eléctrica es posible debido a los convenios energéticos del Gobierno venezolano con empresas como General Electric y Siemens, dado que la obra estuvo paralizada varios años «por falta de recursos y porque las sanciones dificultaban la importación de maquinaria, equipos, repuestos e insumos. Ya esa restricción hoy no la tenemos», resaltó.