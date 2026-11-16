Sembrarán diez hectáreas de girasoles en Portuguesa en honor a la Virgen de Coromoto

Diez hectáreas de «girasoles coromotanos» se sembrarán en el estado Portuguesa para rendir tributo a la Patrona de Venezuela con un escenario natural amarillo que embellecerá la vía a la Basílica Menor Santuario Nacional de la Virgen de Coromoto, en Guanare.

El cultivo se establecerá en La Mora, Barrancones, Capure y otros sectores de Quebrada de la Virgen que forman parte del «Corredor Coromotano», un eje territorial de más de doce kilómetros que abarca desde el Distribuidor Quebrada de la Virgen hasta el templo y en el que confluyen espacios de la iglesia, sitios turísticos y 18 comunidades.

La iniciativa es de la Gobernación y comienza a materializarse en Barrancones, mientras que en otros sectores como Capure las tierras ya están en proceso de preparación para la siembra.

La maquinaria, las semillas y los demás insumos agrícolas fueron puestos en la zona por el gobierno regional y bendecidos por el rector del Santuario Nacional, Allender Hernández, para dar inicio al establecimiento del cultivo en el marco del ciclo de siembra norte-verano 2026-2027.

Las flores amarillas adornarán las adyacencias del templo y, de acuerdo con la Corporación Portugueseña de Turismo (Corpotur), permitirán exaltar a la Patrona de Venezuela y seguir consolidando los espacios turísticos y religiosos de la región para el disfrute de propios, visitantes y peregrinos.

Asimismo, Wilmer Gutiérrez, autoridad del Corredor Coromotano, destacó que en este nuevo ciclo de siembra el homenaje a la Virgen llanera vuelve en forma de «girasoles coromotanos», una acción que además busca impulsar el desarrollo productivo, el agroturismo y el turismo religioso, y con la cual «se sigue consolidando el Corredor Coromotano como el principal atractivo turístico de Portuguesa».