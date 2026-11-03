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Sistema de Riego Las Majaguas atenderá 12.000 hectáreas en Portuguesa

El sistema impulsará la producción agrícola en San Rafael de Onoto, Páez y Agua Blanca

Kariney Pimentel
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Un total de 12.000 hectáreas serán atendidas por el Sistema de Riego Las Majaguas, en el estado Portuguesa, durante el ciclo de siembra norte-verano 2026-2027, luego de que la infraestructura alcanzara su cota máxima de almacenamiento.

El gobernador de la entidad, Primitivo Cedeño, informó que el embalse se encuentra listo para abastecer los cultivos de caña de azúcar, arroz y pasto.

El anuncio se realizó durante el acto tradicional de bendición de las aguas, en el que participaron autoridades de los ministerios de Atención de las Aguas y de Agricultura Productiva y Tierras, junto a productores de la zona.

Cedeño señaló que en los próximos días se procederá a la apertura de compuertas para iniciar el suministro de agua en los suelos agrícolas. Asimismo, ratificó que la instalación cuenta con las condiciones operativas necesarias para respaldar las labores de siembra y cosecha.

El área de cobertura del sistema hídrico, ubicado en el municipio San Rafael de Onoto, abarca también predios productivos de las jurisdicciones de Páez y Agua Blanca, consolidados como sectores estratégicos para la producción de alimentos en la región.

  • La bendición de las aguas anuncia la temporada de riego. FOTOS: Primitivo Cedeño en Telegram
  • Pronto abren las compuertas del Sistema de Riego Las Majaguas. FOTOS: Primitivo Cedeño en Telegram
  • El Sistema de Riego Las Majaguas es garantía hídrica para productores de tres municipios de Portuguesa . FOTOS: Primitivo Cedeño en Telegram
  • El embalse Las Majaguas está en su cuota óptima de llenado. Fotos: Primitivo Cedeño en Telegram

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