Sistema de Riego Las Majaguas atenderá 12.000 hectáreas en Portuguesa

Un total de 12.000 hectáreas serán atendidas por el Sistema de Riego Las Majaguas, en el estado Portuguesa, durante el ciclo de siembra norte-verano 2026-2027, luego de que la infraestructura alcanzara su cota máxima de almacenamiento.

El gobernador de la entidad, Primitivo Cedeño, informó que el embalse se encuentra listo para abastecer los cultivos de caña de azúcar, arroz y pasto.

El anuncio se realizó durante el acto tradicional de bendición de las aguas, en el que participaron autoridades de los ministerios de Atención de las Aguas y de Agricultura Productiva y Tierras, junto a productores de la zona.

Cedeño señaló que en los próximos días se procederá a la apertura de compuertas para iniciar el suministro de agua en los suelos agrícolas. Asimismo, ratificó que la instalación cuenta con las condiciones operativas necesarias para respaldar las labores de siembra y cosecha.

El área de cobertura del sistema hídrico, ubicado en el municipio San Rafael de Onoto, abarca también predios productivos de las jurisdicciones de Páez y Agua Blanca, consolidados como sectores estratégicos para la producción de alimentos en la región.