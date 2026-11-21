El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, junto al presidente de Corpoelec, Juan Fernández, inspeccionaron las subestaciones Acarigua I y II en el estado Portuguesa para evaluar y fortalecer la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Durante el recorrido por las subestaciones, las autoridades evaluaron las condiciones operativas de las instalaciones estratégicas para la transmisión y distribución de energía, reafirmando el compromiso con la modernización del SEN y la calidad del servicio eléctrico para el pueblo portugueseño.

Estas jornadas técnicas permiten optimizar la capacidad de respuesta ante posibles incidencias en las redes de alta y media tensión de la región llanera.

Con el mantenimiento preventivo y la adecuación de equipos de potencia, el equipo de la fuerza trabajadora de Corpoelec busca garantizar la estabilidad del servicio eléctrico a nivel nacional.