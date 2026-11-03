Bethesda confirma que The Elder Scrolls VI se llamará ‘Sentinel’

En 2018, Bethesda habría revelado el primer teaser de The Elder Scrolls VI, la próxima entrega de su reconocida saga RPG de fantasía en mundo abierto. Sin embargo, han pasado 8 años y aún no tenemos muchos detalles sobre el juego… aunque al menos, como parte de la celebración de su 40 aniversario, Bethesda ha confirmado oficialmente que el próximo juego de la serie The Elder Scrolls se llamará The Elder Scrolls VI: Sentinel.

“Ya saben, ahora que estamos aquí en el 40 aniversario, pensamos en todos los juegos que hemos creado”, dijo el productor ejecutivo de Bethesda, Todd Howard, en el video, mientras pasaba junto a la vitrina. «Todos los días, cuando paso junto a esta vitrina, obviamente miro los partidos y pienso en ellos, pero sobre todo pienso en los equipos que los crearon, y en el tiempo y la pasión que todos dedicaron a los partidos».

“Y luego lo que significaron para todos ustedes, y escuchar sus comentarios, y el tiempo que dedicaron a ellos, lo significativo que fue eso para ustedes, y hacerles saber, cuando escuchamos eso, lo significativo que es para nosotros. Así que, si bien es cierto que miramos hacia atrás, también miramos hacia adelante con todo lo que estamos haciendo, en particular con la franquicia Fallout y, obviamente, con The Elder Scrolls.

«Ya saben, todo el mundo pregunta siempre por Elder Scrolls VI. Y pensamos: ‘Oye, dado el momento, ¿qué mejor momento para decirles cómo se llama realmente The Elder Scrolls VI?'». Tras este comentario, se presentó el nuevo logo del juego, revelando que tal y como decían los rumores, se llamará Sentinel.

Todo lo que sabemos sobre The Elder Scrolls VI: Sentinel hasta el momento

En las últimas semanas, han salido a la luz diversos informes de medios familiarizados con información privilegiada sobre esta próxima entrega, donde algunos sugirieron que el nombre definitivo se revelaría durante la conmemoración del 15.º aniversario de The Elder Scrolls: Skyrim (11 de noviembre) en lugar del 40.º aniversario de la propia Bethesda.

Sin embargo, pese a que aún no se han confirmado más detalles sobre el juego, el nombre Sentinel le da mayor credibilidad a los informes que indican que Sentinel se desarrollará en Hammerfell, que ya apareció anteriormente en The Elder Scrolls 2: Daggerfell, The Elder Scrolls Online y en el archiconocido The Elder Scrolls Adventures: Redguard.

Esto encajaría con las teorías de los fans que sugieren que The Elder Scrolls 6 estará ambientado en la Bahía de Iliac y Ciudad Centinela. La Bahía de Iliac es una masa de agua que separa High Rock de Hammerfell, mientras que Ciudad Centinela es una región dentro de Hammerfell, lugar de donde proviene la raza de los Guardias Rojos en el lore de la saga.

Si bien, el juego aún se encuentra en desarrollo y aún no tiene una ventana de lanzamiento establecida, tras la llegada de Asha Sharma como la nueva CEO de Xbox, se realizó una reestructuración en todos los estudios, incluyendo a la propia Bethesda, quien ahora se está centrando completamente en el desarrollo de The Elder Scrolls VI: Sentinel, mientras que iniciaron la producción de Fallout 5 y un nuevo Fallout de Obsidian Entertainment.

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