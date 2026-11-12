CEO de Nvidia, Jensen Huang, renuncia tras escándalo con presunta espía china

A tan solo días de que se diera a conocer la noticia de que Jensen Huang, CEO de Nvidia fue descubierto con una relación extramatrimonial que, según el informe de Financial Times, se trataba de una presunta espía china, la compañía tecnológica ha anunciado que Huang, quien ha tenido el cargo de director ejecutivo desde 1993 ha presentado su renuncia inmediata tras la polémica.

Por lo tanto, Nvidia anunció en un comunicado de prensa busca un nuevo director de operaciones a tiempo completo. Mientras tanto, la vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, Colette Kress, asumirá el cargo de directora ejecutiva de forma interina. Nvidia afirma que Kress también continuará desempeñando sus funciones como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera.

Además del nombramiento de Kress como director ejecutivo interino, Nvidia ha designado a Harvey C. Jones como el primer presidente de la junta directiva de la compañía. Jones cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector, incluyendo un periodo como director ejecutivo de Synopsys.

“El Consejo tiene plena confianza en Colette y en el equipo directivo, y esperamos que las operaciones de la empresa, los compromisos con los clientes y la hoja de ruta de productos continúen sin interrupción”, dijo Jones sobre el nombramiento de Kress como directora ejecutiva interina.

A través del mismo comunicado, Kress afirmó que está comprometida a seguir construyendo sobre los cimientos que se han establecido.

«Seguiremos impulsando el trabajo que ha convertido a NVIDIA en líder en computación acelerada e inteligencia artificial, y aprovecharemos las oportunidades que se presenten», afirmó. «Nuestro enfoque sigue centrado en atender a nuestros clientes, socios, desarrolladores y accionistas».

La caída de Jensen Huang como CEO de Nvidia tras una infidelidad

A principios de esta semana, Huang se vio envuelto en una polémica cuando salió a la luz una aventura amorosa. Según un informe del Financial Times, Huang tuvo una relación extramatrimonial con una presunta espía china.

Días después, salió a la luz una segunda aventura extramatrimonial. Esta vez, se trataba de una ejecutiva desconocida de Nvidia que reportaba directamente a él.

Tras esa revelación, el consejo de administración de Nvidia se reunió el miércoles por la noche para decidir qué medidas tomar. Posteriormente, comenzaron a circular informes de que la empresa se estaba preparando para destituir a Huang de sus cargos, noticia que se hizo oficial al momento de publicar este artículo.

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