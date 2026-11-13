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CEO de Xbox confirma el desarrollo de Wolfenstein 3

Asha Sharma anunció que MachineGames estaría trabajando en una nueva entrega de su distópico e hilarante FPS

Javier Marticho
Javier Marticho

No cabe duda que la franquicia Wolfenstein ha sido una de las más emblemáticas de la mano de MachineGames desde el lanzamiento de su reboot en 2014. Desde entonces, han estado llegando secuelas, pero ha pasado mucho tiempo desde que no vemos una nueva entrega desde el fracaso de Youngblood en 2019. Sin embargo, Asha Sharma, CEO de Xbox, ha confirmado oficialmente que MachineGames está produciendo Wolfenstein 3.

La publicación que compartió en Twitter incluía un pequeño fragmento del primer capítulo del guion. El primer capítulo se titula “Nazitraz”.

Pese a esta confirmación definitiva por parte de Sharma, una tercera entrega de Wolfenstein era un secreto a voces, ya que . En febrero, una convocatoria de casting reveló detalles de la trama, que al parecer gira en torno a un personaje llamado Sofiya. Se la describe como una huérfana ucraniana de entre 8 y 11 años que entabla amistad con William Blazkowicz, el protagonista principal de la franquicia. Se dice que la joven está traumatizada por la guerra, lo que la vuelve desconfiada, pero en última instancia se la describe como una superviviente fuerte.

En dicha convocatoria de casting se indicaba que la captura de movimiento estaba programada para comenzar en abril, y que el rodaje se extendería hasta 2027.

Más allá de esto, por el momento no hay indicios de una fecha de lanzamiento para el próximo juego de Wolfenstein de MachineGames

Lea también Knightica es el nuevo juego gratuito de esta semana en Epic Games Store

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Javier Marticho
Javier Marticho
Coordinador General de ProGamers.life | Amante de los videojuegos desde que tengo uso de razón, amante de los indie, RPG, Roguelikes, City Builders y por supuesto, fan de Star Wars desde toda la vida.

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