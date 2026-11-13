CEO de Xbox confirma el desarrollo de Wolfenstein 3

No cabe duda que la franquicia Wolfenstein ha sido una de las más emblemáticas de la mano de MachineGames desde el lanzamiento de su reboot en 2014. Desde entonces, han estado llegando secuelas, pero ha pasado mucho tiempo desde que no vemos una nueva entrega desde el fracaso de Youngblood en 2019. Sin embargo, Asha Sharma, CEO de Xbox, ha confirmado oficialmente que MachineGames está produciendo Wolfenstein 3.

La publicación que compartió en Twitter incluía un pequeño fragmento del primer capítulo del guion. El primer capítulo se titula “Nazitraz”.

Wolfenstein 3 is officially in production at @MachineGames. One of gaming's most important franchises, and a team that has done remarkable work bringing it forward. Looking forward to sharing more. pic.twitter.com/YyX8LrbTvh — ASHA (@asha_shar) November 12, 2026

Pese a esta confirmación definitiva por parte de Sharma, una tercera entrega de Wolfenstein era un secreto a voces, ya que . En febrero, una convocatoria de casting reveló detalles de la trama, que al parecer gira en torno a un personaje llamado Sofiya. Se la describe como una huérfana ucraniana de entre 8 y 11 años que entabla amistad con William Blazkowicz, el protagonista principal de la franquicia. Se dice que la joven está traumatizada por la guerra, lo que la vuelve desconfiada, pero en última instancia se la describe como una superviviente fuerte.

En dicha convocatoria de casting se indicaba que la captura de movimiento estaba programada para comenzar en abril, y que el rodaje se extendería hasta 2027.

Más allá de esto, por el momento no hay indicios de una fecha de lanzamiento para el próximo juego de Wolfenstein de MachineGames

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