Robert Pattinson ha sido elegido como el próximo James Bond

Con siete décadas de existencia tanto en el cine como en la televisión la franquicia James Bond ha evolucionado desde entonces, donde reconocidos actores han tenido el honor de encarnar al agente 007 como Sean Connery en sus inicios, pasando por Timothy Dalton, Pierce Brosman y cerrando con Daniel Craig en 2021 (No Time to Die). Desde ese momento, Amazon MGM Studios ha estado buscando a un nuevo gran actor que interprete a esta nueva generación de James Bond, y parece que finalmente lo ha encontrado.

Ya que el actor elegido para interpretar al próximo James Bond es nada más y nada menos que Robert Pattinson. Esto se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales de la franquicia.

Robert Pattinson is James Bond pic.twitter.com/3GulkhblDp — James Bond (@007) November 16, 2026

De momento, la próxima película no cuenta con una ventana de estreno oficial. Sin embargo, se conoce que Denis Villeneuve dirige la película a partir de un guion de Steven Knight. Amy Pascal y David Heyman producen a través de Pascal Pictures y Heyday Films, con Tanya Lapointe como productora ejecutiva. The Hollywood Reporter reportó que el propio Pattinson no supo que había ganado el papel de Bond hasta el 15 de noviembre, cuando el mismísimo Villeneuve se lo confirmó.

En el caso de que no conozcas al actor, Pattinson a evolucionado desde sus inicios en franquicias de gran éxito hasta películas independientes aclamadas por la crítica, y ahora es una de las estrellas más observadas de Hollywood. El actor interpretó a Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego en 2005, antes de alcanzar la fama mundial como Edward Cullen en la saga Crepúsculo. 2026 ha sido un año memorable para el actor: tras participar en La Odisea y Primetime, protagonizará Dune: Parte 3, cinta que debutará el 18 de diciembre.

Robert Pattinson habla sobre su papel como el nuevo agente 007

Después de meses de deliberación, la incorporación de último momento a las audiciones finales ha sido coronada como el próximo 007, a pesar de que estrellas como Jack Lowden, de Slow Horse, eran consideradas la primera opción para las nuevas películas de Amazon. Sin embargo, Pattinson ha sido el ganador de este cast. Con ello, publicó una declaración sobre su nuevo papel:

«James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de mi vida. Estoy profundamente agradecido a Denis, Amy, David, Tanya y a todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber confiado en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. Estoy muy ilusionado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo.»

En cuanto a la duración de su contrato para interpretar a Bond, informes anteriores aseguran que Pattinson participará en al menos tres películas de la franqucia.

Herederos del creador de la franquicia James Bond reacciona al nuevo fichaje

«La Fundación Ian Fleming y la agencia de publicaciones Ian Fleming Publications se complacen en dar la bienvenida a Robert Pattinson a la familia de James Bond», se lee en una publicación en su página web.

«Como el propio Bond reflexiona al final de Moonraker al enfrentarse al hecho de que el objeto de su afecto está comprometido con otro hombre: «Debe interpretar el papel que ella esperaba de él. El hombre duro del mundo. El agente secreto. El hombre que era solo una silueta». Esperamos con ansias que Pattinson se meta en esa silueta y la haga suya. No tenemos ninguna duda de que Ian Fleming se asombraría de la longevidad de su creación y de que el mundo siga ávido de historias del mejor espía del mundo».

«Como custodios de la obra literaria de Ian Fleming, le deseamos a Pattinson y a todos los involucrados en la película la mejor de las suertes. Y como fans incondicionales, estamos ansiosos por ver Bond 26».

Lea también Mouthwashing, el aclamado thriller psicológico tendrá su propia película