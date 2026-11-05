Under Canopies | Primeras Impresiones de su Acceso Anticipado

Acampar debe ser una de las experiencias más bonitas. Pasar el tiempo junto a la naturaleza, alejarnos un momento del estrés de las urbes y aprender a sobrevivir sin wifi. Lamentablemente, una actividad tan relajante como el camping es un tanto complicada de realizar para la cotidianidad de la mayoría de nosotros. Es en este punto cuando nuestro pasatiempo digital favorito intenta emular la realidad y traernos la experiencia a nuestro hogar.

Under Canopies es un Cozy Game de simulación, exploración y supervivencia. Desarrollado en solitario durante casi 4 años por el desarrollador mexicano Novemtails, que llegó en acceso anticipado a PC este mes y viene con una agradable travesía entre el verde de las montañas y los sonidos de la fauna.

Reviviendo una ruta

En este juego eres un campista que empieza a explorar un paraíso boscoso llamado Santuario en donde los mensajes escritos por una “vieja exploradora” te guiarán en una aventura para recolectar provisiones, construir tu refugio y encontrar fauna para fotografiar.

Se trata de una aventura no lineal donde contemplar el paisaje y descubrir todo lo que puede ofrecer la montaña se vuelve el lado más placentero de la experiencia. A diferencia de otros juegos acogedores recientemente lanzados con mecánicas similares como Outbound o Solarpunk, Under Canopies no busca implementar vehículos para recorrer los paisajes con rapidez, ni se ambienta en un futuro con tecnologías ficticias. Aquí nos ubicamos en un tiempo presente donde solo usaremos nuestros pies y un mapa para explorar los bosques y fabricaremos herramientas básicas para recolectar y trabajar, como en un Minecraft sin enemigos ni magia.

No podría decirse que es un simulador de acampar completamente fiel a la realidad. Podremos hacer cosas tan inverosímiles para un campista promedio como minar hierro y fabricar un horno para fundir minerales. Pero dentro de sus libertades creativas, que ayudan a expandir las posibilidades del gameplay, es un juego que te hace sentir en medio de un viaje especial por la naturaleza.

Entretenido y sin sorpresas

Controlarás a tu personaje en primera persona; los controles y mecánicas son cómodos y están bien explicados en el tutorial inicial. Tendrás que recolectar recursos a lo largo del mapa, los recursos no son tan escasos aunque la madera (troncos) es un poco confusa de encontrar ya que solo podrás talar árboles que estén secos o muertos, los árboles vivos no se podrán tocar. Un detalle que aporta a la visión ecologista de este tipo de juegos pero que complica la obtención de un recurso clave para avanzar. Con los recursos podrás construir, cocinar, fabricar herramientas y hacer reparaciones.

Nuestra única guía será un mapa que podremos checar mientras caminamos y que se irá revelando mientras más exploremos. También contaremos con una brújula que indicará las ubicaciones estratégicas del escenario, es algo confuso y muchas veces te puedes llegar a perder mientras las usas.

Hasta los momentos Under Canopies solo tiene un mapa disponible. No es muy grande y se puede explorar por completo en un día de juego. Sin embargo, está compuesto por diferentes biomas donde encontraremos paisajes únicos y recursos específicos. Al no ser tan extenso y no tener grandes variaciones entre el contenido de las zonas, no genera demasiado interés para recorrerlo y aparte de permitirnos conseguir algunos recursos, solo servirán como locaciones para las torres.

Además de los paisajes naturales contaremos con un refugio donde podremos montar nuestro campamento y usarlo de base. Aquí encontraremos algunos recursos y un lugar céntrico para colocar todas nuestras pertenencias.

Uno de los objetivos principales del juego será encontrar torres que servían como refugio y miradores a los que tendrás que subir para encontrar cartas, recetas y planos de construcción. Las torres las encontraremos esparcidas en los diferentes biomas del mapa, prácticamente habrá una por zona.

Para hacer el recorrido más interesante, en algunas torres habrá que reparar las escaleras o entradas antes de acceder, lo que requerirá conseguir o fabricar materiales previamente. Acceder a las construcciones en el mapa será parte importante de la lista de misiones que incluye el juego, quizás el desafío más exigente de la aventura.

Supervivencia simbólica

Como ya se ha visto en muchos juegos de este tipo, la supervivencia cruda y desafiante es diluida hasta conseguir su mínima expresión donde no es más que una excusa para aportar mayor profundidad a una historia centrada en la tranquilidad.

En este juego no morirás. En tu interfaz encontrarás una barra de alimentación, sed, energía y temperatura. Tendrás que cocinar alimentos para comer y tomar agua de los pozos o ríos para hidratarte, también te tocará dormir y tomar breves descansos para no quedarte sin energía, además de calentarte en la noches frías y lluviosas usando antorchas y fogatas. Dejar que se vacíen estas barras no te llevará directo a un game over y perder tu progreso, solo te ralentizarán y te impedirán realizar algunas acciones hasta que restaures tu energía.

Más allá de no morir, mantener estas estadísticas te permitirá continuar tu aventura de forma relajada y sin contratiempos. Es por eso que encontrar alimentos, mantener tu termo lleno y no quedarte por las noches a la deriva será la mejor forma de jugar y sobrevivir a la montaña.

Por otra parte, los otros recursos serán necesarios para construir herramientas y otras utilidades necesarias. En las mesas de crafteo conseguirás utilidades como tablones, clavos y otros ítems que te permitirán construir nuevos muebles y reparar construcciones como puentes, primordiales para acceder a algunas partes del mapa. A nivel de construcción es una propuesta básica y poco interesante, solo cumple con su función de forma insípida y poco resaltante.

Capturar el mundo

Una actividad propuesta por el juego es la posibilidad de tomar fotografías de cada rincón del Santuario para crear tu álbum y documentar tu aventura. Principalmente tendrás como objetivo de tu lente los animales que habitan estas tierras.

Cada uno de los animales tiene características y comportamientos que podrás conocer una vez que te acerques a ellos. La fauna de este espacio será tímida y asustadiza, así que tomar una buena foto deberá ir acompañada de una demostración de sigilo para capturar el momento perfecto antes de que el modelo salga corriendo.

Aquí no cazas ni comes animales, es una travesía completamente eco amigable donde la dieta es netamente vegetariana, permitiéndonos sembrar nuestras propias frutas y vegetales en un huerto. Además, animales como las ovejas y las gallinas se podrán domesticar para conseguir lana, plumas y huevos desde nuestros establos. Mecánicas básicas de granja que parecen parte inamovible de las convenciones de estos productos y que aún así siguen logrando calar cuando se implementan.

Usar la cámara también formará parte de las misiones exigidas por el título como actividades secundarias. No son el objetivo principal, pero para quienes buscan estos juegos para despejar la mente y desligarse un poco de las responsabilidades, seguro será una mecánica placentera. Desde las torres miradores se podrán hacer buenas fotos desde lo alto.

Conclusión

Under Canopies es una propuesta independiente cargada de lugares comunes propios de los juegos cozy de exploración y supervivencia donde siempre está presente el espíritu de Minecraft y los farm games. No obstante, dentro de su simpleza y naturaleza formulada cumple con la misión de impartir tranquilidad y una experiencia conceptualmente cercana al camping por diversión.

El mundo es pequeño y poco original, descubrirlo por completo será una tarea de un par de horas. El arte es minimalista y agradable, la música es simplemente relajante y cero intrusiva. Las mecánicas son simples y funcionales, fáciles de dominar para todo tipo de usuario.

El juego está bastante bien optimizado para ser un acceso anticipado. Durante mi recorrido no noté grandes problemáticas, aparte de un par de bajadas de FPS y algunas pequeñas inconsistencias gráficas. El juego también se mantiene en constante mantenimiento y actualización, mientras se redacta esta preview se liberó la Actualización 0.6.28 con varias mejoras de rendimiento y novedades; un cuidado que abre las puertas a un producto mucho mejor definido en una futura versión final.

Estas primeras impresiones fueron realizadas en PC gracias al código cedido por Assemble Entertainment. Under Canopies ya está disponible en PC como acceso anticipado.