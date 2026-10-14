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Tech

Elgato anuncia su nuemo micrófono portátil Wave Go

Un micrófono doble con hasta 8 horas de autonomía con flexibilidad para grabar tanto en interiores como en exteriores

Javier Marticho
Javier Marticho

Elgato presentó el Wave Go, su primer micrófono inalámbrico que combina un micrófono de clip y uno de mano en un solo sistema, ofreciendo a los creadores móviles la flexibilidad de grabar como lo exija cada momento.

El mango inteligente permite usar el micrófono como un micrófono de entrevista tradicional. Además, ofrece controles integrados, un perfil de sonido personalizado e incluso carga el Wave Go.

“Hoy en día se graba más contenido con teléfonos que nunca, en más lugares y de maneras que no existían hace unos años”, declaró Julian Fest, vicepresidente sénior y director general de Elgato, en un comunicado. “Wave Go se diseñó para este mundo. Un micrófono que lo maneja todo y que ofrece un sonido increíble en todo momento. Llévalo contigo y estarás listo para lo que venga”.

El micrófono de pinza pesa 7 gramos y se sujeta magnéticamente. Según Elgato, la configuración de perfil personalizada ayuda a mantener la claridad y la calidad cuando el micrófono se coloca sobre el pecho.

El Wave Go ofrece hasta ocho horas de autonomía con una sola carga. Como ya se mencionó, el mango inteligente también cuenta con carga integrada. Permite hasta cinco recargas completas, lo que proporciona hasta 48 horas de uso. Elgato afirma que con solo 10 minutos de carga se obtiene una hora de uso.

Un estuche de transporte mantiene todo el sistema listo para viajar, con espacio para el transmisor, el Smart Handle, el receptor e incluso un segundo micrófono. Conectado a una fuente de alimentación USB-C, recarga todo a la vez. El receptor USB-C también admite carga simultánea, lo que ayuda a mantener alimentado un teléfono conectado mientras se graba.

Disponible en 40 países y regiones por $99,99USD.

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Javier Marticho
Javier Marticho
Coordinador General de ProGamers.life | Amante de los videojuegos desde que tengo uso de razón, amante de los indie, RPG, Roguelikes, City Builders y por supuesto, fan de Star Wars desde toda la vida.

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