El Venezuela Game Show (VGS) superó todas las expectativas de convocatoria al recibir a más de 50.000 visitantes. El evento gamer más grande del país reafirmó su lugar como epicentro del entretenimiento familiar, tecnológico y de los eesports en Venezuela.

Durante tres días de adrenalina e innovación, niños, jóvenes y adultos vivieron en primera fila una experiencia totalmente inmersiva. Organizada por Indus3 Producciones y Daher LIVE, el patrocinio principal de Movilnet_e y el apoyo de las marcas líderes del mercado, la sexta entrega del VGS, se convirtió en el punto de encuentro definitivo para la comunidad.

Uno de los grandes atractivos fue la entrega de una bolsa de más de $50.000 dólares en premios, disputada en vivo por los mejores jugadores del país en apasionantes finales presenciales de esports.

A petición del público, el ámbito tecnológico deslumbró con la presentación de Voca Medley, el afamado espectáculo de hologramas referente de la escena gamer internacional, acompañado por el impactante show Jackson Forever.

La agenda artística encendió el escenario principal con el tributo a The Legend of Zelda y clásicos de videojuegos a cargo de la banda HEADSHOT, la propuesta familiar de Alma El Musical, y un majestuoso cierre orquestal interpretado por la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta.

Además, el público disfrutó del podcast en vivo «Esto No Se Edita«, conducido por el reconocido director Nuno Gomes, espectaculares pasarelas y concursos de cosplay, áreas free play y el vibrante escenario de Just Dance con dinámicas continuas.

Con este logro, el Venezuela Game Show extiende su profundo agradecimiento a la familia venezolana, aliados, competidores y patrocinantes por hacer de esta edición una fiesta inolvidable que impulsa la cultura digital y el talento de los e-sports en el país.

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