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Filtran tráiler del Mass Effect cancelado por Electronic Arts

El metraje insinúa una historia de espionaje a pequeña escala con el regreso de personajes conocidos como Liara T'Soni y más

Javier Marticho
Javier Marticho

A menos de 24 tras de que se haya anunciado el cierre de BioWare junto a la cancelación de lo que era el siguiente Mass Effect en el que el reconocido estudio estaba trabajando, se ha filtrado en internet un tráiler de Mass Effect Universe.

El tráiler de Mass Effect Universe pareció por primera vez en Reddit y fue compartido en línea por fans, influencers y personas con información privilegiada. En ese momento, los moderadores de Reddit no pudieron confirmar su autenticidad, pero Jason Schreier de Bloomberg lo ha confirmado.

“Puedo confirmar que este es un tráiler real del juego Mass Effect que BioWare estaba desarrollando hasta su cierre ayer”, compartió Schreier en Bluesky.

El tráiler filtrado deja ver cómo habría sido el Mass Effect 5 durante su desarrollo. Utiliza material de preproducción y fue ensamblado por un pequeño equipo dentro de BioWare.

Además, parece insinuar una historia de espionaje a pequeña escala protagonizada por personajes favoritos de los fans, como Liara T’Soni. Estaría ambientada en la Vía Láctea, en algún momento posterior a la guerra contra los Segadores que aparece en la trilogía de Mass Effect.

BioWare anunció en 2020 el ahora cancelado juego de Mass Effect, pero desde entonces se había sabido poco de él. El año pasado, EA redujo el equipo de desarrollo de BioWare, pero afirmó que los recortes estaban relacionados con quienes habían participado en el lanzamiento de Dragon Age: The Veilguard.

Electronic Arts tomó la decisión de cerrar BioWare como parte de una reciente reestructuración de la empresa, donde se recortará de 400 puestos de trabajo, aproximadamente el 3% de su plantilla total, incluyendo unos 50 en BioWare.

Lea también Electronic Arts cierra BioWare y cancela el próximo Mass Effect

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Javier Marticho
Javier Marticho
Coordinador General de ProGamers.life | Amante de los videojuegos desde que tengo uso de razón, amante de los indie, RPG, Roguelikes, City Builders y por supuesto, fan de Star Wars desde toda la vida.

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