Poco antes de su lanzamiento oficial en PlayStation 5 y Xbox Series X|S el pasado 19 de noviembre, Grand Theft Auto 6 logró consagrarse como el juego mejor valorado de todo este siglo, consiguiendo 99 puntos de aprobación en Metacritic gracias a 152 reseñas positivas, cosa que se veía venir tras su gran anticipación por parte de los jugadores.
Rockstar cuenta con una trayectoria impecable en la creación de videojuegos de gran éxito, y lo ha estado haciendo durante muchos años. Todas sus entregas de Grand Theft Auto (GTA) y Red Dead Redemption se han posicionado consistentemente entre los juegos mejor valorados de cada año, si no los mejores en absoluto. Lo han vuelto a lograr con GTA 6, convirtiéndose en el juego mejor valorado del año.
La puntuación más alta que Rockstar había logrado hasta ahora era de 98 sobre 100 para Grand Theft Auto IV. Cuando Grand Theft Auto V se lanzó para Xbox 360 y PS3 hace 13 años, obtuvo una puntuación de 97 en Metacritic. Otros títulos destacados de la saga Grand Theft Auto incluyen Grand Theft Auto: San Andreas y Grand Theft Auto: Vice City, ambos con una puntuación de 95, así como Grand Theft Auto III, que obtuvo una puntuación de 97 sobre 100.
GTA 6 ya había conseguido el mayor número de nominaciones para los Game Awards 2026, incluso antes de que se publicaran las reseñas. Ahora que las reseñas están disponibles, también es el juego mejor valorado del año.
Y por si fuera poco, Rockstar Games y Take-Two acaban de anunciar que el juego ha vendido 32 millones de copias solo en reservas antes de su lanzamiento oficial, recaudando más de $3.1790 millones de dólares.
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