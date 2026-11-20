Bueno, para quienes tenían dudas sobre sus 8 nominaciones en The Game Awards 2026 y en ser el juego más esperado de esta década, Rockstar Games ha confirmado que Grand Theft Auto 6 ha vendido 32 millones de copias en reserva anticipada y generado $3.790 millones de dólares en un solo día, convirtiéndose en el mayor lanzamiento de entretenimiento en la historia.

Grand Theft Auto 6 está disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X|S desde el pasado 19 de noviembre.

Esta información se dio a conocer a través de Rockstar Games y su publisher Take-Two a través de un comunicado de prensa, informando la recaudación de los $3.790 millones de dólares en ventas minoristas durante el primer día, «estableciendo un nuevo récord para el entretenimiento en cualquier medio y convirtiéndose en el mayor lanzamiento de entretenimiento de la historia».

«Con inmensa gratitud, iniciamos una nueva etapa en Rockstar Games con el lanzamiento de Grand Theft Auto VI», declaró Sam Houser, presidente y fundador de Rockstar Games. «Nos sentimos profundamente conmovidos por la respuesta de los jugadores de todo el mundo y estamos muy emocionados de compartir este momento con ustedes».

Por si fuera poco, antes de su lanzamiento, el juego logró convertirse en el juego mejor valorado del milenio con 99 puntos de aprobación en Metacritic basados en 152 reseñas, igualando al The Legend of Zelda: Ocarina of Time original lanzado en Nintendo 64 en 1998.

La puntuación más alta que Rockstar había logrado hasta ahora era de 98 sobre 100 para GTA IV, mientras que GTA V obtuvo una puntuación de 97. Por su parte, Red Dead Redemption 2 obtuvo también una puntuación de 97 puntos en dicha plataforma.

Lea también Grand Theft Auto 6 es el juego con más nominaciones en The Game Awards 2026