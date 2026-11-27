Tal y como lo prometieron a inicios de esta semana, Team Cherry, el estudio detrás de Hollow Knight: Silksong ha presentado su transmisión en vivo llamada «Cherry Time» la cual, además de revelar todos los detalles junto a la fecha de lanzamiento del esperado DLC, también revelaron varios juegos independientes que contarán con el apoyo en la publicación por parte del estudio australiano.

En la transmisión se reveló que el DLC gratuito Sea of ​​Sorrow busca ampliar el mundo épico de la secuela cuando finalmente llegue el próximo 11 de diciembre de 2026.

«Acabamos de anunciar tres emocionantes juegos nuevos desarrollados por algunos de nuestros amigos más cercanos y, por si fuera poco, ¡ya tenemos fecha de lanzamiento inminente para la primera gran actualización de contenido de Hollow Knight: Silksong: Sea of ​​Sorrow! ¡Disponible gratis para todos los jugadores el 11 de diciembre!», dijo el equipo de Team Cherry durante la presentación.

«En Sea of ​​Sorrow, los jugadores viajarán por encima y por debajo del océano olvidado de Pharloom, a través de islas, fortalezas y profundas cavernas bajo las olas. Hemos dedicado todo el año a llenar esta aventura con todo lo que esperas de Hollow Knight: Silksong: personajes enloquecidos, grandes aventuras y jefes épicos. ¡Además, está repleta de música excepcional del siempre talentoso Christopher Larkin! Estamos muy emocionados de que todos puedan disfrutarla el 11 de diciembre, así que ¡espérenla con ansias».

Entre los juegos de terceros que Team Cherry apoyará y publicará están Blokkan: Secret of the Walking City, Radio Rain y The Botanist and the Translator, los cuales, aún no cuentan con una fecha de lanzamiento establecida.

Hablaremos de cada uno de estas nuevas propuestas en artículos independientes.

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