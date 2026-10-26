Emberville retrasa el lanzamiento de su Acceso Anticipado hasta 2027

Hoy, el desarrollador Cygnus cross ha anunciado que, han tomado la «difícil decisión» de retrasar el lanzamiento del acceso anticipado de Emberville, lanzándose ahora el próximo 7 de enero de 2027 en PC con el fin de ofrecer a los jugadores un comienzo más «pulido y satisfactorio» en el juego tras recibir feedback de la demo que estuvo disponible durante el pasado steam Next Fest.

Emberville estaba originalmente planeado para llegar como acceso anticipado el 27 de octubre de 2026.

La decisión se dio a conocer a través de las redes sociales del juego, mencionando que «esta decisión no se ha tomado a la ligera».

An Update on Early Access: pic.twitter.com/QwcDTzh9dS — Emberville (@EmbervilleGame) October 26, 2026

«Tras un fantástico Steam Next Fest, nos dimos cuenta de que simplemente necesitamos más tiempo para incluir todos los cambios y mejoras que creemos que harán que el juego sea lo mejor posible. ¡Gracias por jugar nuestra demo del Steam Next Fest y por todos los maravillosos comentarios, sugerencias y opiniones! ¡Esperen con ilusión nuestro lanzamiento en Acceso Anticipado en enero!»

«Sabemos que es con muy poco tiempo de antelación, ya que el lanzamiento está a solo un día. Tras extensas deliberaciones en el equipo, hemos tomado la difícil decisión de posponer el lanzamiento del acceso anticipado de Emberville», mencionó el desarrollador a través de un comunicado de prensa.

En el caso de que no lo conozcas, Emberville es un juego independiente estilo pixel art del género RPG con elementos de gestión de recursos, simulación social y exploración (similar a Stardey Valley), donde el jugador tendrá que reconstruir la ciudad de Emberville mientras desentraña la verdad sobre el calabozo que se encuentra en el pueblo.

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