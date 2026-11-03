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Itch elimina «basura IA» de masivamente y añade filtros para los usuarios

Ahora la plataforma advertirá a los usuarios sobre juegos que hagan uso de contenido creado con IA Generativa

Javier Marticho
Javier Marticho

Itch.io, la plataforma de juegos independientes se ha puesto las pilas y le ha dado una estocada a los juegos creados a través de vibe coding con herramientas de inteligencia artificial y generativa, eliminando «varios terabytes» de contenido y ha añadido una nueva función que permite a los usuarios filtrar los juegos creados con inteligencia artificial generativa.

El nuevo filtro eliminará de los resultados de búsqueda cualquier juego que incluya una declaración sobre el uso de IA generativa. Itch exige que los juegos que contienen contenido de IA generativa incluyan dicha declaración, explicando con precisión cómo se utilizó la IA en el desarrollo del juego.

A través de sus redes sociales, la plataforma aseguró que «Acabamos de eliminar un par de terabytes de basura generada por IA»

El sitio continúa explicando que el objetivo era específicamente el spam de IA: «El hecho de que puedas subir 10 terabytes de modelos generados por IA mal optimizados no significa que debas subir 10 terabytes de modelos generados por IA mal optimizados».

Poco después, Itch presentó la nueva función que añade un filtro «sin IA» a la hora de buscar juegos.

Esto significa que, si bien, Itch.io permite la publicación de juegos realizados con IA Generativa, por ahora, parece que las únicas creaciones de IA prohibidas son las que se publican en masa, saturando el sitio con contenido basura generado por IA.

Una prohibición total de la IA plantea algunos problemas logísticos. Por ejemplo, habría que establecer un límite para determinar cuándo un juego es un «juego de IA», ya que esto podría abarcar desde juegos de baja calidad programados completamente con IA, hasta lanzamientos que utilizaron IA generativa durante su desarrollo.

Los juegos hechos con IA no solo inundan a Itch.io

Durante el pasado Steam Next Fest, la tienda de Valve se vio envuelta en polémica debido a que muchos de los juegos desarrollados en su totalidad por sus creadores, quedaban eclipsados ​​por la gran cantidad de juegos creados con inteligencia artificial debido a que, a diferencia de Itch, Steam no permite a los usuarios filtrar juegos que hayan sido desarrollados con IA o usado material generado por IA.

En cualquier caso, el debate actual sobre la IA generativa en el desarrollo de videojuegos supone un problema importante para plataformas como Itch y Steam. La única gran plataforma que no parece demasiado preocupada es Epic Games Store , ya que Epic Games incluso lanzó un nuevo launcher que, según admite, está diseñado con IA.

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Javier Marticho
Coordinador General de ProGamers.life | Amante de los videojuegos desde que tengo uso de razón, amante de los indie, RPG, Roguelikes, City Builders y por supuesto, fan de Star Wars desde toda la vida.

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