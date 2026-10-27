The Pokémon Company anuncia el cierre definitivo de Pokémon Unite

Hoy, The Pokémon Company ha dado una muy mala noticia para los jugadores de Pokémon Unite, el título al puro estilo MOBA que llegó a dispositivos iOS, Android y Nintendo Switch en 2021, cerrará sus servidores el próximo 23 de marzo de 2027.

Según un comunicado publicado en la página web oficial del juego, el cierre afectará tanto a la versión para Nintendo Switch como a la versión para dispositivos móviles.

En el caso de que no lo conozcas, Pokémon Unite fue uno de los títulos más importantes del circuito competitivo de Pokémon, junto con Pokémon Go, el TCG de Pokémon y el Campeonato de Videojuegos Pokémon. Ya se había anunciado previamente su retirada de las competiciones oficiales.

«Gracias por jugar a Pokémon Unite», se lee en el comunicado. «Lamentamos informarles de que el servicio de Pokémon Unite finalizará el martes 23 de marzo de 2027 a las 00:00 UTC».

Añade: “Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a los numerosos entrenadores que han jugado desde que se inició el servicio para la versión de Nintendo Switch el 21 de julio de 2021. Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a todos organizando un evento especial hasta que finalice el servicio.

Pese a esta mala noticia, El torneo competitivo Pokémon Unite Aeos Crown 2027 de Tokio (un evento exclusivo para Pokémon Unite) también se celebrará tal como se anunció. Ante esto, el desarrollador expresó que esperan que los jugadores sigan disfrutando del juego hasta el último día del servicio antes del cierre.

Pokémon Unite irá desactivando algunas transacciones paulatinamente

Como era de esperarse, The Pokémon Company ha detenido la posibilidad de adquirir la moneda premium Gemas Aeos en el juego a partir del anuncio, pero tampoco recibirán reembolsos de las Gemas que ya poseen y podrán seguir gastándolas hasta que finalice el juego.

Los jugadores ya no tendrán que suscribirse a Unite Club, la membresía premium mensual de pago del juego. A los miembros actuales de Unite Club se les han desactivado las renovaciones automáticas de pago y podrán seguir utilizando las funciones de Unite Club hasta que finalice su período de membresía actual.

En el comunicado, el desarrollador también menciona que, a partir del 12 de noviembre, se lanzará una actualización que incluirá un evento especial y una función de «biblioteca». «Durante el evento, los jugadores podrán obtener diversos objetos, incluidas licencias Unite y Holowear que han aparecido en el juego hasta ahora».

Los jugadores que descarguen esta actualización y completen la descarga de datos de la biblioteca antes del cierre del juego el 23 de marzo de 2027 podrán seguir utilizando la función de Biblioteca para consultar ciertos registros y contenido del juego. Sin embargo, a partir de ese momento, ya no se podrá jugar como tal.

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