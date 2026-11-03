Nagoshi Studio cierra sus puertas tras la pérdida del financiamiento de NetEase

En diciembre de 2025, justo durante la ceremonia de The Game Awards de dicho año, Nagoshi Studio, un estudio japonés fundado en 2021 por nada más y nada menos que Toshihiro Nagoshi, creador de Yakuza habría presentado su juego Gang of Dragon, el cual estaba en una fase avanzada de su desarrollo con el respaldo de NetEase y estaría protagonizado por el actor surcoreano-estadounidense Ma Dong-seok.

Sin embargo, luego de que NetEase dejara de financiar el proyecto, se ha anunciado el cierre de Nagoshi Studio.

Esto se dio a conocer a través del Boletín Oficial de Japón, Kanpo, confirmó la noticia el lunes a través de su última lista de disoluciones de empresas, que incluye a Nagoshi Studio.

Informes previos daban a conocer que en marzo, NetEase se había comunicado con Nagoshi Studio sobre su intención de suspender la financiación del proyecto. Supuestamente, NetEase tomó esa decisión tras descubrir que el proyecto necesitaba una financiación adicional de 7.000 millones de yenes ($44,4 millones de dólares) para su finalización.

Nagoshi Studio no es el único estudio de desarrollo afectado por los masivos recortes realizados por NetEase. En 2025, tomaron la decisión de reducir significativamente sus operaciones internacionales de desarrollo de videojuegos, tras años de inversión en nuevos estudios en todo el mundo.

Esta decisión ha provocado el caos en sus operaciones internacionales, obligando al cierre de varios estudios como Ouka Studio, T-Minus, FPC y Bad Brain y obligando a otros a buscar nueva financiación, como Worlds Untold y Jar of Sparks. Otros como Grasshopper Manufacture de Goichi Suda y GPTRACK50 de Hiroyuki Kobayashi han sido de los pocos que han podido seguir adelante con nuevas propuestas sin el apoyo económico de NetEase.

Lea también Bethesda confirma que The Elder Scrolls VI se llamará ‘Sentinel’