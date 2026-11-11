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Ocarina of Time Remake ha vendido 5.2 millones de copias en solo 4 días

Esta reinvención del The Legend of Zelda lanzado en la Nintendo 64 en 1998 ha superado el récord de ventas de otros lanzamientos de la saga

Javier Marticho
Javier Marticho

Tras varios meses de espera, The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake finalmente está disponible en Nintendo Switch 2 desde el pasado 5 de noviembre y desde entonces, ha sido un éxito rotundo al llegar a los corazones de jugadores, así como de la prensa especializada, quien ha convertido a esta entrega en uno de los juegos mejor valorado de todo 2026, obteniendo una puntuación de 95 en OpenCritic y 96 en Metacritic.

Y por si fuera poco, Nintendo ha dado a conocer que el juego ha logrado vender la increíble cifra de 5.2 millones de copias vendidas en tan solo 4 días.

Esto se dio a conocer a través de un comunicado de prensa donde Shuntaro Furukawa, presidente y director representante expresó públicamente el hecho mencionando lo siguiente:

«The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 vendió más de 5,2 millones de unidades en todo el mundo (incluidas 810.000 unidades vendidas en Japón) en los primeros cuatro días posteriores a su lanzamiento el 5 de noviembre de 2026».

«Se trata de las mayores ventas mundiales de cualquier juego de Nintendo Switch 2 publicado por Nintendo en sus primeros cuatro días», concluye el comunicado.

Con gráficos renovados, escenas cinemáticas con voces, diálogos ampliados y nueva música sinfónica, The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake logró ser todo un éxito, permitiendo que viejas generaciones lograran reencontrarse con un gran momento de su infancia, mientras que las nuevas generaciones finalmente tienen una adaptación propia que se adapta a los estándares gráficos y de calidad actuales.

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Javier Marticho
Javier Marticho
Coordinador General de ProGamers.life | Amante de los videojuegos desde que tengo uso de razón, amante de los indie, RPG, Roguelikes, City Builders y por supuesto, fan de Star Wars desde toda la vida.

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