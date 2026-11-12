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Knightica es el nuevo juego gratuito de esta semana en Epic Games Store

El juego estará disponible para adquirir de manera gratuita hasta el próximo jueves 19 de noviembre para luego ser reemplazado por Alien: Isolation y Mark of the Deep.

Javier Marticho
Javier Marticho

Semana tras semana, Epic Games Store ha ofrecido juegos gratuitos desde su lanzamiento en 2018. Justo para iniciar con el mes de noviembre, Epic Games ofrece otra nueva ronda de juegos y para esta semana tenemos un nuevo regalo regalo, siendo nada más y nada menos que Knightica.

Recluta unidades, sitúalas estratégicamente y descubre sinergias increíbles en este roguelike con luchas automáticas. En Knightica, liderarás un ejército y superarás retos para liberar los Reinos. Encuentra combinaciones óptimas, crea encantamientos, enfréntate a monstruos ¡y álzate con la victoria!

Knightica es un roguelike por turnos con luchas automáticas en el que diriges un ejército formado por unidades de lo más valerosas. Recluta, coloca y comanda tus tropas para reconquistar los Reinos. Descubre sinergias alucinantes, recauda almas demoníacas, pelea contra monstruos peligrosos y conduce tu ejército a la victoria.

Elige un comandante, tropas y objetos, y toma decisiones sobre el camino que quieres seguir. ¿Merece la pena detenerse en un extraño mercadillo o será mejor enfrentarse a un demonio de élite? En cada partida, tendrás la oportunidad de experimentar con combinaciones poderosas, por lo que no habrá dos aventuras iguales.

El juego estará disponible para adquirir de manera gratuita hasta el próximo jueves 19 de noviembre para luego ser reemplazado por Alien: Isolation y Mark of the Deep.

Cómo adquirir juegos gratis en Epic Games Store:

  1. Primero, adquiere la versión gratuita del juego desde la tienda de Epic a través de este enlace.
  2. Haga clic en el botón «Obtener».
  3. Espera que cargue el pedido.
  4. Termine haciendo clic en el botón «Realizar pedido».

Los juegos estarán en tu biblioteca para descargarlos y disfrutarlos cuando quieras. Recuerda que debes tener una cuenta registrada en la Epic Games Store para reclamar el juego.

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Javier Marticho
Javier Marticho
Coordinador General de ProGamers.life | Amante de los videojuegos desde que tengo uso de razón, amante de los indie, RPG, Roguelikes, City Builders y por supuesto, fan de Star Wars desde toda la vida.

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