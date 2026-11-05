World of Warcraft: Forever ya está disponible en todo el mundo

Blizzard lo hizo de nuevo. Tras varios meses de espera, World of Warcraft: Forever ya está disponible a través de Battle.net, donde los jugadores podrán comenzar en una nueva versión de Azeroth que mezcla lo mejor de WoW Classic y WoW Retail, siendo este un lugar perfecto tanto para quienes entren por primera vez como para los jugadores frecuentes.

Situado luego de los eventos de Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom y antes del Núcleo de Magma, WoW: Forever lleva a los jugadores a recorrer los continentes originales en una aventura hasta el nivel 60. Esta aventura continúa a través de nuevas historias, experiencias y actualizaciones que reflejan años de pasión y comentarios de los jugadores.

Entre lo que se podrá encontrar en WoW: Forever están zonas nuevas y algunas reinventadas como la expansión de los Reinos del Este y Kalimdor con zonas nuevas y reinventadas, con más de 1000 misiones y con nuevos destinos, incluidos el Monte Hyjal, Shen’dralas, los Claros del Río y la Isla Zephras.

Con esto en cuenta, WoW: Forever introduce nueve calabozos nuevos para jugadores entre Lvl. 13 y 60, así como dos bandas nuevas. Inspiradas en el World of Warcraft original, cada una trae nuevas amenazas, misiones y aventuras a los Reinos del Este y Kalimdor.

Por si fuera poco, llega una nueva raza jugable llamada Cielonato (disponible para la Alianza y la Horda), también conocidos como los shen’dorei o el pueblo oculto que comienza su aventura en la Isla Zephras, una experiencia inicial hasta el nivel 12 que combina la estética clásica de Warcraft con la arquitectura elemental y una historia marcada por el viento y el legado.

Para conocer más, puedes leer nuestras Primeras Impresiones de WoW: Forever.

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