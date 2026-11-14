PIONER: El MMO inspirado en STALKER cerrará sus servidores

Muchas propuestas interesantes han cerrado poco después de su lanzamiento tan solo en 2026 y justo hoy, el estudio serbio GFA Games detrás de PIONER ha anunciado que cerrará los servidores de su MMO postapocalíptico fuertemente inspirado en STALKER de GSC Game World.

En el caso de que no lo conozcas, PIONER llegó a PC en diciembre de 2025 tras años de desarrollo y promoción, y aunque nunca alcanzó un gran éxito, tenía potencial como nuevo título MMO. Estaba fuertemente inspirado en Escape from Tarkov, STALKER, Metro y Fallout 76, pero no logró superar la gran cantidad de problemas de lanzamiento que lo aquejaron durante los últimos meses.

Esta noticia la dieron a conocer a través de sus redes sociales que ha sido un año muy duro para el equipo: el desarrollo de PIONER se ha estancado, el número de jugadores se ha desplomado y el estudio se encuentra al borde de la bancarrota.

«Lamentamos anunciar que debemos cerrar PIONER. Finalizamos el desarrollo y las actualizaciones, y cerramos los servidores del juego», inicia el comunicado.

«El desarrollo de PIONER y el funcionamiento continuo de su infraestructura de servidores requerían financiación adicional. En los últimos meses, hemos estado en conversaciones con socios actuales y potenciales sobre inversiones y nuevas formas de colaboración que nos permitan preservar el proyecto y el equipo», continúa.

«No logramos ponernos de acuerdo sobre la financiación necesaria para continuar el proyecto. El estudio ya no cuenta con fondos propios suficientes para seguir desarrollando el proyecto y mantener los servidores en funcionamiento», concluye el comunicado.

El director ejecutivo de GFA Games habla sobre el cierre de PIONER

En una declaración adicional, el director ejecutivo de GFA Games, Aleksandr Nikitin, dijo:

«Cuando creamos PIONER, imaginamos un futuro prometedor. Detrás de él hay años de trabajo de nuestro equipo y una comunidad que se preocupa por este mundo. En los últimos meses, hemos estado buscando maneras de mantener vivo el juego y unido al equipo».

«Comprendo la decepción de los jugadores que compraron PIONER y esperaban actualizaciones. Lamento profundamente no poder continuar con este trabajo. Agradezco a todos los que trabajaron en el proyecto y a quienes nos brindaron su apoyo».

«Gracias a todos los que jugaron a PIONER, compartieron sus impresiones, reportaron errores, crearon videos y transmisiones en vivo, y ayudaron a otros jugadores. Gracias a ustedes, el mundo que creamos se convirtió en un lugar para conocer gente, compartir aventuras y crear historias juntos».

En los comentarios del comunicado inicial, los varios comentarios incitaban al estudio a convertir el proyecto en open source, es decir, liberar el código para que así, los jugadores puedan realizar sus propios servidores del juego y crear nuevo contenido del mismo a través de mods. Por otro lado, otros piden al desarrollador que al menos permita seguir jugando de manera offline todo el contenido que no dependa del multijugador.

Al momento de escribir este artículo, aún se desconoce cuál será la decisión final del desarrollador para el destino del juego, ya que no dieron fecha definitiva de su cierre.

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