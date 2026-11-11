PlayStation cancela Fairgames tras feedback negativo de playtesters

Bueno, parece que la última apuesta del ex director de SIE, Jim Ryan, por los juegos como servicio también ha pasado a mejor vida con el reciente informe sobre la cancelación de Fairgames, su shooter multijugador que recientemente recibió un feedback mayormente negativo por parte de los participantes de su última sesión de playtest.

Según informa Bloomberg, PlayStation ha cancelado Fairgames después de que los resultados de una reciente prueba de juego «no alcanzaran los objetivos que nos habíamos fijado». Esto ocurre tres años después de que Fairgames se presentara inicialmente en 2023.

«Si bien la prueba demostró una sólida excelencia operativa, preparación para las operaciones en vivo y participación de la comunidad, los resultados de las opiniones y la retención de jugadores fueron mixtos y no alcanzaron los objetivos que nos habíamos fijado», reza una nota supuestamente escrita por los ejecutivos Sean Decker y John Doyle.

“Debido a las difíciles condiciones del mercado en el género de los juegos de disparos multijugador, hemos tomado la difícil decisión de detener el desarrollo del juego.”

Sin embargo, hay una luz al final del túnel. Por lo menos, la empresa desarrolladora Haven Studios no cerrará sus puertas como consecuencia de esta decisión, ni tampoco habrá despidos.

Fairgames se une a otros juegos como servicio cancelados por PlayStation como Concord, The Last of Us Online, El juego como servicio de Bend Studio, God of War Online, el juego de Deviation Games y un largo etc.

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