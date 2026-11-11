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PlayStation

Sony confirma que la PlayStation 5 ha superado los 100 millones de consolas vendidas

La consola de actual generación ha ha vendido prácticamente lo mismo que su predecesora, la PlayStation 4, a lo largo de su vida útil

Javier Marticho
Javier Marticho

Esta semana, Sony Interactive Entertainment ha anunciado que PlayStation 5 ha vendido más de 100 millones de consolas a poco tiempo de cumplir 6 años disponible en el mercado.

Según la web de SIE, este hito se alcanzó el pasado 10 de noviembre, y y significa que la empresa ha distribuido al menos 2,1 millones de consolas desde el 30 de septiembre, fecha para la que anunció recientemente las cifras de ventas.

Además, se confirmó que, a septiembre de 2026, el software combinado de PS4 y PS5 había superado los 1790 millones de copias vendidas. Esto podría representar un récord histórico, ya que a mediados del año fiscal 2026, las ventas se situaban en 154,3 millones de copias.

A esta fecha, la PS5 ha vendido prácticamente lo mismo que su predecesora, la PlayStation 4, a lo largo de su vida útil, aunque con la salvedad de que cuesta bastante más y sufrió problemas de suministro en su lanzamiento debido a que llegó en medio de la pandemia del COVID-19, situación que retrasó severamente el suministro de componentes electrónicos a nivel mundial.

El mejor año hasta la fecha en ventas combinadas de software fue el año pasado , con 317,9 millones de unidades vendidas. Con GTA 6 generando expectativas sin precedentes y acercándose tanto el Black Friday como la temporada navideña, podríamos ver un nuevo récord antes de que finalice el año fiscal.

Tras seis años, es de esperarse que el ritmo de ventas de una consola disminuya, pero con todo el fenómeno que está siendo GTA VI, título que está previsto para llegar el próximo 19 de noviembre a consolas, junto al ciclo de vida extendido que tendrá esta generación, las ventas de la misma se han impulsado.

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Javier Marticho
Javier Marticho
Coordinador General de ProGamers.life | Amante de los videojuegos desde que tengo uso de razón, amante de los indie, RPG, Roguelikes, City Builders y por supuesto, fan de Star Wars desde toda la vida.

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