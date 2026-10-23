Protagonista masculino de EXODUS recibe rework visual tras feedback de jugadores

EXODUS, el próximo gran RPG de ciencia ficción de Wizards of the Coast con el apoyo de Archetype Entertainment para el desarrollo, está previsto para llegar el próximo 7 de abril de 2027, y en medio de esto, sus desarrolladores han estado más que atentos al feedback de los jugadores. Y sin duda alguna, una de las mayores solicitudes fue el cambio de apariencia de la versión masculina de Jun, protagonista de esta próxima entrega.

Así que el estudio se puso a trabajar y finalmente nos han presentado su nueva apariencia en un nuevo tráiler comentado por Chad Robertson, director general de Archetype Entertainment, donde explica cómo los los comentarios de los jugadores influyeron en esta nueva apariencia y reafirmó el compromiso del equipo con su comunidad.

A través de su más reciente blog en Steam el desarrollador comenta que «una actualización sobre Jun, un vistazo a lo que viene y la oportunidad de descubrir más sobre la historia de Salt el Pulpo, uno de los miembros más astutos de nuestra tripulación. Sea como sea que hayan llegado hasta aquí, nos alegra que lo hayan hecho».

Sin embargo, además dan a conocer que eso no es todo lo que tienen entre manos. También tienen preparado un un análisis más amplio de las diferentes formas de cómo luchar el cluster.

EXODUS además supera las 500.000 wishlist

Por otro lado, anuncian que el juego superó la cifra de 500 mil wishlists, por lo que ahora hay una nueva serie de recompensas cosméticas que todos los jugadores de EXODUS podrán obtener si cumplen la meta. La siguiente meta es 1 millón de listas de deseos, y esto es lo que espera a los jugadores:

La historia complementaria de Salt: una mirada al pasado que la convirtió en quien es.

Conjunto de ropa informal para Jun, disponible para Jun masculino y femenino (en el juego).

Dos temas de radio que te ofrecen más música de EXODUS para el camino.

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