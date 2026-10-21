Reseña | Clive Barker’s Hellraiser: Revival

Hay franquicias que se consumen, pero Hellraiser se padece. Y lo digo con el orgullo y la devoción de quien ha pasado años fascinado por la obra que Clive Barker concibió a finales de los ochenta. Para quienes hemos seguido el viaje de los Cenobitas a través de sus luces más brillantes (Hellbound: Hellraiser II) y sus sombras más decadentes en el circuito directo a video, la llegada de Hellraiser: Revival no era simplemente el lanzamiento de un videojuego más de terror; era una prueba de fe. Un llamado a abrir la caja, sabiendo perfectamente lo que habita en su interior.

La premisa de Hellraiser: Revival entiende esa devoción. No intenta replicar la fórmula manida del survival horror moderno donde solo corres y te escondes con una linterna; en lugar de eso, construye una narrativa pesada, biomecánica y visceral que apela directamente al núcleo filosófico de la franquicia. Y lo hace resucitando uno de los tropos más fascinantes y recurrentes tanto de la saga cinematográfica como de sus adaptaciones literarias y cómicas: el mito del «Elegido».

El Trope del Elegido: El puzzle que elige a su artífice

Desde que Frank Cotton resolvió la Configuración del Lament de la mano de los marchantes de pesadillas, la saga nunca ha tratado sobre víctimas aleatorias. Hellraiser siempre se ha sostenido sobre la atracción fatal de un «elegido». Kirsty Cotton no sobrevivió por pura suerte; sobrevivió porque su conexión con el artefacto y su astucia la convirtieron en el contrapeso perfecto para Pinhead. En las entregas posteriores, e incluso en la revisión cinematográfica de 2022, la caja no busca a cualquiera: elige a quien posee el nivel exacto de trauma, curiosidad, culpa o deseo reprimido necesario para cruzar el umbral.

En Hellraiser: Revival, el protagonista se inserta de lleno en esta tradición. No encarnas a un héroe limpio ni a un cazador de demonios. Eres una pieza que encaja a la perfección en la geometría del laberinto de Leviatán. El juego establece desde sus primeros compases que tu llegada a este infierno burocrático y carnal no es un accidente. La Configuración del Lament no se abre ante la torpeza; se abre ante la afinidad.

A medida que avanzas por entornos donde la carne pulida se funde con el metal oxidado, el hilo narrativo insiste en que el dolor que sufres no es una punición externa, sino una consagración. Al igual que Kirsty, el protagonista es llevado al límite entre la condena y el entendimiento. Eser el «Elegido» en el universo de Hellraiser no implica salvación ni superpoderes; significa que has sido seleccionado para trascender los límites de la percepción humana a través de la agonía. Es una reinterpretación sombría y magistral del camino del héroe, totalmente fiel al espíritu de Barker.

El verdadero inframundo: El gameplay como el eslabón débil

Si en lo narrativo y en lo visual Hellraiser: Revival es una oda poética a la obra de Clive Barker, en lo puramente mecánico el juego tropieza con la misma pesadez y rigidez que intenta retratar. La ambición por ofrecer una experiencia opresiva y visceral se traduce, lamentablemente, en un diseño de juego que termina desgastando al jugador no por su horror, sino por sus propias limitaciones de diseño.

Combatir el dolor con frustración: Control y mecánicas

El principal problema del título reside en la desconexión entre la atmósfera atmosférica y la respuesta del mando:

Controles toscos y lentitud artificial: Para transmitir el peso del cuerpo y el trauma físico, el juego opta por una movilidad deliberadamente torpe. Sin embargo, la línea entre la sensación de vulnerabilidad y la falta de fluidez es delgada, y Revival la cruza constantemente. Los giros de cámara, las esquivas y la interacción con el entorno se sienten tardías, convirtiendo los encuentros más intensos en peleas contra la cámara y la latencia de los comandos.

Para transmitir el peso del cuerpo y el trauma físico, el juego opta por una movilidad deliberadamente torpe. Sin embargo, la línea entre la sensación de vulnerabilidad y la falta de fluidez es delgada, y Revival la cruza constantemente. Los giros de cámara, las esquivas y la interacción con el entorno se sienten tardías, convirtiendo los encuentros más intensos en peleas contra la cámara y la latencia de los comandos. El dilema de la lucha contra los Cenobitas: Enfrentar a entidades casi divinas en el Lore de la saga siempre ha sido un reto conceptual en los videojuegos. Revival intenta resolverlo alternando entre combate cuerpo a cuerpo rudimentario y dinámicas de sigilo. No obstante, las rutinas de la Inteligencia Artificial resultan predecibles e inconsistentes: o los enemigos poseen una visión omnisciente que arruina el sigilo, o se quedan atrapados en la geometría del mapa, rompiendo de golpe toda la tensión acumulada.

Puzzles redundantes y ritmo interrumpido

El concepto de manipular los espacios y sufrir para avanzar es brillante sobre el papel, pero su ejecución en el loop de juego se vuelve repetitiva:

Minijuegos de mutilación sistemáticos: Las mecánicas donde debes sacrificar partes del cuerpo o manipular artefactos punzantes funcionan de maravilla las primeras tres veces por el impacto visual. A la décima vez, la secuencia interrumpe de forma artificial el ritmo del juego, transformando lo que debería ser un acto ceremonioso y aterrador en un simple trámite de Quick Time Events (QTE) tedioso. Diseño de niveles repetitivo: Aunque el Laberinto de Leviatán es estéticamente impresionante, el backtracking (la necesidad de desandar lo andado) para encontrar llaves, sellos o artefactos resulta excesivo. La estructura de los niveles abusa de los pasillos circulares y la recolección de objetos en el mismo orden, lo que diluye la sensación de peligro y convierte la exploración en una rutina burocrática en el peor de los sentidos.

El juego exige al jugador que acepte el sufrimiento como parte de la experiencia temática, pero es una lástima que gran parte de ese sufrimiento no provenga del sadomasoquismo filosófico de la Orden de la Gash, sino de unas mecánicas de juego que necesitaban varias capas más de pulido para estar a la altura de su majestuosa narrativa.

La Arquitectura del Sufrimiento: Exploración Narrativa de Hellraiser: Revival

La narrativa de Hellraiser: Revival no se despliega mediante la simple exposición lineal de hechos; opera como la misma Configuración del Lament: una estructura intrincada donde cada pieza movida revela una capa más profunda de culpa, deseo y revelación filosófica.

Un descenso a la burocracia del dolor

A diferencia de las adaptaciones que reducen la dimensión cenobita a un plano puramente infernal de tortura física, Revival recupera la visión cósmica y estéticamente helada que Clive Barker plasmó en The Hellbound Heart y Hellbound: Hellraiser II. El infierno de Leviatán no es un pozo de fuego, sino un laberinto geométrico interminable donde la tortura está burocratizada, catalogada y elevada a la categoría de sacramento.

La historia sitúa al jugador en el centro de un dilema existencial. La narrativa avanza explorando cómo los traumas no resueltos y los deseos reprimidos del protagonista actúan como imanes para el Reino del Laberinto. Cada capítulo del juego funciona como una estación de penitencia donde los diálogos con los Cenobitas —articulados con una prosa lírica y teatral— no buscan infundir un miedo banal, sino deconstruir la moral del personaje hasta obligarlo a cuestionar qué diferencia existe entre la salvación y el sufrimiento absoluto.

Un juego maduro en la era de la autocensura

En una industria del videojuego donde el terror a menudo se diluye para alcanzar clasificaciones más permisivas o audiencias más amplias, Hellraiser: Revival se planta firmemente como un título sin concesiones para público adulto.

El diseño visual y sonoro es un logro sofocante. El juego aborda los temas centrales de la franquicia sin tapujos: el erotismo oscuro, el sadomasoquismo filosófico, la mutilación ritual y la deformación de la carne como una forma de arte grotesco. Los Cenobitas no son monstruos de salto repentino (jumpscares); son figuras majestuosas, ceremoniales y profundamente perturbadoras que dominan cada escena con un diálogo denso, teológico y poético.

El sistema de juego refleja esta madurez. La resolución de puzzles no solo exige lógica espacial, sino que involucra dinámicas donde el sacrificio físico del personaje es una moneda de cambio. La gestión del dolor se convierte en una mecánica real: para avanzar, debes aceptar el daño, manipular artefactos punzantes y someter la anatomía del avatar a pruebas que hacen que el jugador aparte la mirada de la pantalla.

La controversia: El límite entre el arte y la transgresión

Como era de esperarse con una propiedad intelectual tan divisiva, Hellraiser: Revival no ha estado exento de una intensa polémica desde sus primeras fases de presentación. La controversia ha rodeado al título en dos frentes principales:

La representación explícita del fetiche y la violencia: Diversos organismos de clasificación e influenciadores de la industria cuestionaron si el nivel de gore anatómico y las explícitas connotaciones eróticas sobrepasaban los límites del entretenimiento interactivo comercial. La forma en que el juego entrelaza el placer y la tortura física generó debates acalorados sobre si se trataba de una expresión artística fiel al material de origen o de mero morbo gráfico. La fidelidad vs. la modernización: Entre los propios fanáticos de la franquicia, la discusión se dividió entre quienes celebraban la estética heavy metal/cyber-gótico y quienes exigían un enfoque exclusivamente gótico y clausurado como el del filme original de 1987. Las escenas que exploran el infierno de Leviatán a gran escala abrieron el debate sobre si el misterio de los Cenobitas se debilita al mostrar demasiado.

Sin embargo, para los verdaderos devotos de la saga, la controversia siempre ha sido parte del ADN de Hellraiser. Cuando el libro The Hellbound Heart o la película original salieron a la luz, hicieron exactamente lo mismo: incomodar a la norma, desafiar la moral puritana y explorar la belleza en lugares donde otros solo ven horror.

Conclusión

Hellraiser: Revival es una carta de amor sin concesiones al universo de Clive Barker, diseñada para revolucionar el terror interactivo desde una perspectiva profundamente madura, filosófica y sin censura. El título resucita el clásico mito del «Elegido», transformando al protagonista en una pieza clave dentro del laberinto geométrico de Leviatán, donde la culpa, el trauma y el deseo inevitablemente conducen a la trascendencia física y espiritual.

En el apartado narrativo y visual, el juego es un triunfo absoluto: una atmósfera biomecánica sofocante, un guion con prosa lírica implacable y una aproximación madura a la estética del dolor sagrado y el erotismo oscuro que provocó una intensa controversia en la industria. Sin embargo, su ambición tambalea en el apartado jugable. La rigidez de sus controles, las mecánicas de sigilo e IA inconsistentes y la repetición sistemática de los minijuegos de mutilación hacen que la experiencia en el mando no alcance la excelencia de su apartado artístico.

A pesar de sus asperezas mecánicas, es un hito de culto imprescindible para los fanáticos devotos de la franquicia y para quienes buscan un terror adulto que desafíe los límites convencionales del género.

Esta reseña fue realizada en PC gracias al código cedido por Saber Interactive. Hellraiser: Revival ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.