Reseña | Castlevania Belmont’s Curse

Antes de que grandes referentes dominaran el género Metrodvania en la actualidad, existieron 2 sagas que consagraron este loop jugable más que reconocido entre los jugadores; una fue la saga Metroid y otra los Castlevania modernos de 1998 en adelante. El género Metrodvania a día de hoy es un pilar emblemático que cimentó en gran parte el auge de la escena indie. Es de esperar que el retorno de uno de los padres del género llamara la atención con la salida de un nuevo título.

Publicado por la infame Konami y desarrollado por la aclamada desarrolladora Evil Empire, Castlevania Belmont’s Curse. Este juego es la carta triunfal de la compañía nipona para traer de vuelta el título a la vida, presentándonos el regreso esperado del clan Belmont con una historia novedosa para los seguidores de esta mítica franquicia. Combinando elementos clásicos y modernos de la franquicia.

Para los fanáticos, la espera rindió frutos; es una sorpresa que Konami se animara a sacar algo más que colecciones recopiladas luego de 12 años sin novedades en la franquicia. Los jugadores al fin pueden tener un juego con el título Castlevania explorando un episodio perdido dentro de su larga cronología histórica que no será contado a través de modalidad de servicio o de pachinkos exclusivos de Asia.

Un retorno que mezcla elementos clásicos y modernos

Este Clastevania presenta al jugador elementos variados. Creo que es necesario mencionar a los lectores de esta reseña que la saga Castlevania siempre se ha dividido en 2 vertientes.

Los Castlevania clásicos: Experiencias más cercanas a lo que sería un juego arcade, llamados así por ser los primeros títulos de la saga, se dividían en niveles apenas explorables que presentaban un reto plataformero y un desafío táctico, pues tenías que usar los elementos del juego para combatir su dificultad tosca.

Los Castlevania modernos: Estos juegos estaban más centrados en la exploración, combinando elementos mecánicos de los JRPG, centrándolos en la mejora del personaje conforme se iba avanzando por el escenario.

Belmont’s Curse ofrece, pues, una fusión entre los elementos más destacados de ambas vertientes de Castlevania. Por un lado, la exploración y personalización del personaje apunta más hacia el lado moderno; y a su vez, elimina el factor de los objetos de RPG, centrándose en un avance mecánico más que técnico. Es decir, el combate va a depender más de tu habilidad que de los objetos que tengas equipados.

Una mezcla entre lo moderno y lo clásico

Los escenarios cuentan con una movilidad y exploración de la rama moderna y a su vez parecen divididos de sí mismos, semejándose más a los niveles separados de los títulos clásicos. Un elemento curioso de este aspecto específico es que el agua y los pinchos te devolverán a la última plataforma en la que estuviste de pie. Teniendo cierto parecido con los juegos clásicos, en donde el simple contacto de estos elementos significaba un instakill, pero apegándose también a los títulos modernos, que te quitaban una cantidad generosa de vida cuando esto sucedía.

Sinceramente, me gusta pensar que estas cualidades influyen de manera narrativa, pues casualmente la protagonista de este juego es la sucesora de otro en el que Konami ya empezaba a innovar en la fórmula de la saga clásica, haciendo quedar a la protagonista como un puente entre estos 2 formatos de Castlevania.

Una sombría aventura totalmente accesible

Una de las cualidades más destacables de este Castlevania es que tiene muchas mejoras de calidad de vida, entre las cuales se encuentran: marcadores para el mapa, opciones de edición de daño ajeno y propio, además de checkpoints en las antesalas de un jefe. Herramientas inspiradas en otros títulos del género con las cuales el equipo desarrollador está concientizando que, si bien no tiene la dificultad artificial de un Castlevania clásico, sí cuenta con secciones que pueden ser demandantes para los jugadores nuevos del género.

Por otro lado, la sección de exploración y los jefes del juego tendrán acercamientos que seguro les recordarán a los jugadores más nuevos situaciones vistas en títulos como Prince of Persia: The Lost Crown o Hollow Knight, metroidvanias modernos que han influido en detalles bastante notorios de este título.

Creo que es el juego perfecto para entrar a la saga si nunca has tenido la oportunidad; mecánicamente es bastante amable para los jugadores experimentados y a su vez no se cierra en su dificultad propia para darle entrada a jugadores más casuales.

La exploración es necesaria para combates magistrales

Entre los elementos más llamativos de los Castlevania siempre ha existido especial fijación en su mapa; nunca debe ser muy grande como para alejar demasiado sus elementos destacados y a la vez no debe ser muy pequeño para que se sienta un trámite entre jefes. Belmont’s Curse entiende muy bien este concepto, equilibrando ambas ideas para mantener su exploración interesante.

Sin embargo, considero que el fuerte de este juego está más en los combates contra jefes que en la exploración en sí. Parte de la exploración depende de encontrar armas, accesorios o mejorar las magias para adaptar el personaje principal a tu forma de jugar, todo mientras logras encontrar la ubicación de los siguientes jefes.

Obviamente, el juego no descuida ninguno de estos 2 apartados, pero es seguro que los antiguos fanáticos no se vean del todo satisfechos con el acercamiento que tuvo Evil Empire con la franquicia, a diferencia de la fluidez que puede sentir un jugador nuevo en la saga y en el género.

Novedades mecánicas y de imagen para los elementos más destacados

Castlevania siempre ha contado con simpleza en su combate; conforme avanza, se elabora, manteniendo sus elementos de manera sencilla para el jugador. Este juego cumple con ese concepto a la vez que le da un pequeño giro de tuerca, tanto a las armas como a las subarmas (las magias) y los accesorios.

Todas las armas cuentan con el mismo daño base a menos que encuentres mejoras durante la exploración, de manera que siempre se va a jugar con lo que más se adapte a tu estilo de juego. Las magias o subarmas se irán mejorando conforme cumplas tareas específicas, dándole una fijación más selecta a qué deseas priorizar y a cómo vas a vencer a los enemigos para cumplir las condiciones necesarias. Los accesorios, por otra parte, ofrecen mejoras en situaciones específicas, dejando de lado ese factor RPG antes mencionado.

En línea general, el juego cumple con ofrecer una experiencia nueva a los jugadores clásicos, destacando sobre todo en su apartado artístico entre escenarios y efectos visuales, además de sus mecánicas. Logrando que ninguna se sienta desplazada por la otra, haciendo del juego un conjunto redondo dentro de las posibilidades del título. Por otro lado, también hay que destacar esos “elementos clave” que funcionan como “llaves” para abrirse camino a través del escenario y del plataformeo, las cuales terminan siendo habilidades o herramientas dadas luego te acabar un jefe.

Conclusión

Castlevania Belmont’s Curse es un buen juego en líneas generales. Tiene un combate divertido, una exploración decente y una historia entretenida. Eso es mucho más de lo que pudo ofrecer Konami con sus últimas entregas oficiales lanzadas hace 12 años. Algo que sí quiero destacar es que el juego mantiene la narrativa de la saga en alto, cuida muy bien los detalles hasta el punto de que no se siente una secuela salida de la nada.

Como fanático de la saga desde sus inicios, puedo señalar que es un buen Metrodvania, aunque no cumple con las expectativas que uno podría tener del regreso triunfal de la franquicia. Es como si hubieran querido adaptar las mecánicas clásicas a lo que sería un Metrodvania moderno sin fallar en ningún aspecto, pero se siente alejado de las ramas clásicas y modernas en varios sentidos.

Solo por el arte, la historia y la jugabilidad, merece la pena darle un intento. Sobre todo si nunca has tenido el acercamiento a esta saga, que tiene más de 20 títulos y una narrativa extensa, que cubre más de un milenio de contexto histórico, contando diversos finales dependiendo del juego. No es tan sencillo entrar si no sabes por dónde, este título es la opción ideal para ello.

Esta reseña fue realizada en PC y fue posible gracias al código cedido por Konami Latinoamérica. Castlevania Belmont’s Curse llega el 15 de octubre a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox PC, Nintendo Switch y PC.