Reseña | Cozy Game Restoration

Estamos en tiempos de grandes cambios en la industria del videojuego. Este año Rockstar dio el primer paso al anunciar que el próximo lanzamiento de GTA VI no contará con formato físico. A esta noticia se suma Sony, que pretende hacer la transición completa para sus consolas al formato digital a partir del 2028. Esta polémica decisión abre las puertas al fin de una longeva era donde el ritual del juego no empezaba con el botón de encendido sino desde la elección de una atractiva carátula en la estantería de una tienda.

Mientras las formas con las que consumíamos los videojuegos se diluyen y transforman ante nuestros ojos, una inevitable sensación de nostalgia nos invade, haciéndonos rememorar y desear tener en nuestra repisa cada uno de esos juegos que fueron y serán parte de nosotros. Cimentado en esa sensación actual, aparece Cozy Game Restoration, un nuevo lanzamiento que rescata el ya conocido subgénero de restauración para enfocarse en el mantenimiento, la colección y la venta de cartuchos y CD de videojuegos.

Inicia la colección

Desarrollado y publicado por el estudio independiente australiano Parasol Corp, el juego te pone en los zapatos de una persona que hereda la casa de su abuelo quien te pide a cambio que restaures los 108 juegos que marcaron su vida y que ya no tiene en posesión. Dispuesto a que cumplas con tu parte, arregla las cosas para que a diario te lleguen paquetes con juegos usados que tendrás que restaurar para comenzar y completar nuevamente la colección.

Como muchos juegos de este tipo, tendrás una perspectiva en primera persona de tu escritorio de trabajo, un acogedor espacio frente a una ventana donde podrás disfrutar del clima y de un viejo reproductor con una playlist de música lo-fi.

A diferencia de otros títulos similares donde hay una narrativa presente o por medio de personajes secundarios vamos conociendo el lore, aquí solo contaremos con la premisa del abuelo y con las notas que encontraremos en los paquetes enviados por los anteriores propietarios de los juegos. Sin ahondar demasiado en su pasado, podremos leer y coleccionar estas notas para tener mayor contexto de quiénes realizan los envíos y de su amor por este pasatiempo.

Los juegos no son licencias reales, pero están inspirados en grandes clásicos de la industria. Todos los que consigamos los podremos exponer en nuestra sala.

Más allá del escritorio y nuestra sala de colección, el juego no ofrece ningún otro espacio, pero gráficamente es sobresaliente al ofrecer un aspecto visual bastante detallado y realista creado con el motor de Unity. Llegados a este punto, cabe resaltar que, si bien el juego corre con normalidad, en algunos momentos experimenté bajones de fps al realizar ciertas acciones.

A restaurar

Cozy Game Restoration está divido por días, y diariamente llegarán paquetes a tu casa con cartuchos y CD que tendrás que restaurar antes de hacerlos parte de tu colección o venderlos. Una vez escojas al paciente, tendrás que sacarlo de la caja para iniciar con la labor. El juego te permite una gran movilidad en la mesa de trabajo para poder acercar, girar, voltear y adaptar a tus necesidades la visión del disco o cartucho.

Normalmente te encontrarás con un ejemplar en pésimas condiciones, con adhesivos, rayones, residuos de tinta y otros tipos de suciedad. Para proceder con el mantenimiento el juego incluye numerosas herramientas que se pueden utilizar de manera muy convincente como un bastoncillo, pinzas, una linterna UV, disolvente y demás utensilios de trabajo.

Restaurar los discos y cartuchos es un proceso pausado, minucioso y repetitivo. En comparación a otros títulos como ReStory: Chill Electronics Repairs o Trash Goblin donde hay variedad de objetos por tratar aquí solo tendremos discos y cartuchos que requieren un tipo de mantenimiento bastante similar, así que puede llegar a ser pesado para quienes busquen una experiencia diferente por cada encargo. No obstante, como punto a favor, rápidamente te adaptas a los controles y es muy accesible, teniendo la opción de adaptar la iluminación in game y de finiquitar automáticamente la limpieza al llegar al 99 por ciento del proceso.

Confía en el proceso

Además, dependiendo del estado inicial de las copias y de cómo hagamos el trabajo de mantenimiento el “rango de limpieza” de los juegos variará su costo y el resultado de cada sesión de restauración. Si bien estas estadísticas están presentes y se pueden determinar de forma simple por medio de letras, limpiar no conllevará ningún desafío importante y con algo de paciencia, podrás entregar todos los juegos con rango de limpieza disponible. En este paso también resaltará el género de cada juego, generando bonificación durante el trabajo según su tipo.

Para realizar cada reparación tendremos que invertir algo de nuestro dinero. Al iniciar los días nos pagarán por nuestro trabajo y conseguiremos nuevos paquetes, cuya cantidad podremos aumentar pagando. Estas funciones le suman aspectos de gestión económicas que se verán acentuadas en la parte del mercado y el valor de los coleccionables.

Coleccionismo y ventas

Esta entrega cuenta con una gran variedad de detalles al momento de coleccionar y vender los juegos que restauramos. En nuestra sala de coleccionismo podremos exhibir en nuestra repisa cada uno de los títulos que obtengamos, también podremos ir a comprar más espacios para exponer nuevos juegos.

La sala será otro lugar acogedor que podremos mejorar y personalizar con objetos, cuadros y pintura que iremos desbloqueando al completar misiones al jugar. Es un espacio funcional que nos permite admirar nuestro propio avance.

Por otra parte, aunque restaurar los juegos tiende a precisar un esfuerzo similar, cada título tiene características que lo volverán más valioso y caro. Aspectos como la plataforma a la que pertenece, la rareza del juego, su rango de limpieza o incluso exponerlos en conjunto dependiendo de sus características afectan su valor y otorgan bonificaciones que pueden influir en el tipo de juegos que lleguen en los paquetes.

Entiende sobre la oferta y la demanda

Si entramos a la tienda, nos encontraremos ante otras estadísticas que nos ayudarán a entender el sistema de mercado y la economía del juego. Veremos de manera clasificada los aspectos del mantenimiento del producto, también datos relevantes como el año, la región, la rareza, el precio de compra y del mercado. Una gráfica interesante es el valor a lo largo del tiempo, que te permite ver las variaciones del precio de cada título por separado y así determinar si es mejor momento para venderlo. Comerciar con los juegos es un apartado curioso, pero su uso no es tan necesario ni habitual, ya que con las restauraciones será suficiente para generar ingresos y, dependiendo de tus decisiones, puede retrasar el proceso para completar la colección si llegas a vender algún título difícil de conseguir.

Otro punto interesante que le otorga cierta profundidad y personalidad a este juego es el tiempo. Cada día el clima cambia y con ello también varían las probabilidades de conseguir algunos tipos de juegos en los envíos y cómo se mueva la economía en el mercado. Son esos detalles que parecen estéticos y agradables, pero que apoyan la inmersión y su fuerte como simulador.

Conclusión

Cozy Game Restoration se suma a la creciente oferta actual de juegos centrados en la restauración y venta de dispositivos con una estética agradable y nostálgica, que junto a los incrementales de organización se han vuelto tendencia.

No destaca por su apartado artístico (aunque tiene gráficos realistas), ni por su narrativa, ni en los aspectos relacionados con la compra y venta. Sin embargo, trae una propuesta un tanto diferente al centrarse en la restauración de videojuegos de formato físico y el coleccionismo. Los procesos de restauración, aunque puedan llegar a ser repetitivos, son bastante exactos y entretenidos como para enganchar por varias horas, pero quizás no lo suficiente para realizar la misma tarea 108 veces.

Un título algo plano que seguramente será del agrado de cualquier amante del gaming que sueñe con mantener y preservar el legado del formato físico, aunque sea desde un videojuego netamente digital.

Esta reseña fue realizada en PC gracias al código cedido por Parasol Corp. Cozy Game Restoration ya está disponible en PC.