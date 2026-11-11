Reseña | Metaphor: ReFantazio – Nintendo Switch 2

Hay obras que simplemente trascienden los géneros, y lo que Atlus ha logrado con este título es una auténtica cátedra de cómo hacer evolucionar el rol estratégico. Tras años de cosechar éxitos legendarios con sagas inolvidables como Persona y Shin Megami Tensei, la compañía japonesa dio un golpe sobre la mesa al proponer una trama cruda, profunda y sin concesiones sobre la política, las intrigas y la dolorosa lucha por el poder con Metaphor: ReFantazio. Ahora, la familia Nintendo puede experimentar por fin esta cumbre del JRPG en Nintendo Switch 2, demostrando que las grandes epopeyas también saben encontrar su hogar perfecto en formato portátil sin perder un solo ápice de su monumental ambición.

Un Rey Asesinado y una Corona en Disputa

Desde el primer momento la historia te engancha por su tono maduro y trágico. La narrativa nos traslada al Reino Unido de Euchronia, donde el rey ha sido asesinado y el príncipe heredero amigo de la infancia de nuestro protagonista yace sumido en una letal maldición de muerte. Para salvar a su amigo, el protagonista emprende una arriesgada misión infiltrándose en las filas del ejército imperial. Sin embargo, la trama da un giro brutal cuando el antiguo rey, mediante una poderosa magia real antes de morir, convoca un torneo electoral mágico, el próximo soberano no será heredado por sangre, sino elegido por el apoyo y la fe directa del pueblo. En medio de traiciones políticas, racismo entre tribus y conspiraciones, la narrativa se va desenvolviendo con un estilo único que te mantiene en vilo por saber qué oscuro secreto se oculta en los cimientos del reino.

Jugabilidad: Combates Dinámicos y el Peso Táctico

El título rescata la esencia pura de los JRPG de Atlus, heredando la maestría donde explotar las debilidades elementales de los enemigos te concede turnos adicionales para dominar la batalla. Una de las grandes innovaciones es la integración de la acción en tiempo real en el mapa abierto, si los enemigos son de un nivel muy inferior, puedes atacarlos y derrotarlos directamente sin entrar en la pantalla de combate, haciendo que el farmeo en las mazmorras sea sumamente ágil y satisfactorio.

Aquí hay que tener muy en cuenta que los combates exigen ser minuciosos, nos encontraremos con situaciones, por ejemplo, cuando en una misión secundaria nos pidan derrotar a Guptaros Grotesco donde no puedes llevar a ningún sanador ni mago porque se enfurece el enemigo, lo que penaliza al jugador con ataques devastadores, obligándote a variar la estrategia con arquetipos como el explorador, el pistolero, el luchador, el caballero, entre otros. Si golpeas el punto débil del enemigo, en lugar de gastar tres turnos completos, estos se consumen a la mitad (medio turno), lo que premia la estrategia. Además, si sorprendemos al enemigo en el mapa abierto, podemos romper su armadura y dejarlo aturdido y vulnerable para iniciar el combate con una ventaja táctica rotunda.

El Calendario, las Actividades y los Seguidores

La gestión del tiempo regresa bajo la mecánica crucial del calendario y las misiones con plazos fijos. Por el día, nuestro tiempo es oro, debemos cumplir encargos y fraternizar con nuestros Seguidores. A través de estas interacciones y vínculos sinceros, no solo profundizamos en sus trasfondos personales, sino que nos hacemos cada vez más poderosos al desbloquear y evolucionar las capacidades de nuestros arquetipos. Aunque aquí no hay romance como tal, sí podemos potenciar atributos humanos fundamentales como la imaginación o la sabiduría realizando actividades cotidianas en las ciudades.

Al explorar el mundo también encontraremos misiones secundarias, tiendas para comprar ropa y armaduras, y sitios especializados para purificar nuestras armas.

El Sistema de Arquetipos: Pros, Contras y Herencia de Habilidades

Los Arquetipos son el núcleo sobre el que gira toda la personalización táctica, funcionando como las clases o encarnaciones de poder como Guerrero, Caballero, Mago, Sanador, etc. A diferencia de títulos anteriores de la saga Persona, donde podías cambiar de Persona de forma instantánea en pleno combate para adaptarte al rival, aquí existe esa pequeña traba, te quedas con el arquetipo equipado y debes ser mucho más minucioso porque un mal emparejamiento puede hacer los combates más largos y cuesta arriba. Sin embargo, el juego te da una gran ventaja a medida que avanzas y subes de nivel, permitiéndote desbloquear ranuras para equipar características de otros arquetipos y heredar acciones. Por ejemplo, si llevas al Explorador, puedes heredar una acción de sanador para curar a todo el grupo y otra de luchador con un puño para golpear, combinando ramas y creando builds versátiles.

La Academia de More: Alquimia y Curva de Aprendizaje de Metaphor: ReFantazio

Un apartado fundamental es la Academia, dirigida por More (ocupando el rol que antes tenía Igor en otras sagas). Este es el sitio donde trabajamos para estudiar los arquetipos, canalizarlos, aprender lecciones y heredar habilidades. A medida que cumples con los objetivos que More te pide, te recompensa con objetos como inciensos que sirven para subir puntuaciones y experiencia en los arquetipos. El juego exige una curva de aprendizaje donde tendrás que dedicarte a subir y comprender cada arquetipo uno por uno, preparándote para cualquier tipo de adversario.

Una Belleza Lúgubre

En el aspecto audiovisual, Atlus ha puesto un empeño titánico en Metaphor: ReFantazio. Los NPC en las ciudades son sumamente variados y detallados, alejándose de los moldes genéricos, y las estructuras están construidas con una riqueza de objetos impresionante. A diferencia de entregas más alegres, aquí encontramos tonos más oscuros, lúgubres y una atmósfera de opresión muy bien lograda en las ciudades. A esto se le suman cinemáticas dignas de un anime de alta calidad y una banda sonora monumental compuesta por Shoji Meguro que realza los momentos de tensión y desolación.

Conclusión

Metaphor: ReFantazio es un título redondo que nos demuestra una vez más por qué Atlus domina el género del JRPG. Con una historia cruda, madura, plagada de política y traiciones, un sistema de arquetipos profundo y una ambientación magistral, los pequeños detalles como la ligera repetitividad en algunas mazmorras quedan totalmente eclipsados por la calidad de la experiencia. En cuanto a su rendimiento el título va realmente estable. Es una oportunidad perfecta para quienes esperaban este título, ya que la consola híbrida permite llevártelo a todos lados con una calidad gráfica que no sufre pérdidas notorias ni en modo televisor ni en modo portátil. Las pantallas de carga son excelentes y cortas (contando pequeñas historias) en algunos casos, y la batería en modo portátil ronda tranquilamente las 2 horas de juego intenso.

Esta reseña fue realizada en una Nintendo Switch 2 gracias al código cedido por SEGA Latinoamérica. Metaphor: ReFantazio ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.