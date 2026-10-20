Reseña | Nivalis Nights

A todos nos ha fascinado en algún momento la idea de perdernos en las calles iluminadas por luces de neón de una metrópoli futurista, caminando bajo la lluvia constante entre rascacielos infinitos y mercados subterráneos. Sin embargo, Nivalis toma esta ambientación cyberpunk y nos da un motivo mucho más profundo que la simple violencia o el combate, nos invita a construir una vida, echar raíces y sobrellevar el día a día de un negocio en una ciudad que nunca duerme. Un simulador de vida en primera persona adictivo y absorbente que nos incita a querer explorarlo todo y convertirnos en el rey o reina de la gastronomía.

Un Comienzo con Sabor a Noodle: La Historia de Nivalis

La travesía comienza cuando la ciudad nos da la bienvenida para incentivarnos a pasear por sus concurridos distritos y fascinantes rincones. Es en este entorno donde entra en juego Tadeo, quien nos regala nuestro primer gran proyecto, un acogedor bar de fideos. Sin embargo, este regalo no viene libre de cargas; el local trae consigo una deuda pendiente con intereses progresivos del 5%, 10% y hasta el 15% que deberemos ir pagando si queremos mantener el negocio a flote.

A partir de esta premisa, el juego nos sumerge en una narrativa de superación personal y ambición, donde enfrentamos los peligros, las oportunidades y las tramas oscuras que esconde la vida nocturna de Nivalis. Para ello, contaremos desde el inicio con la ayuda indispensable de Ava, quien nos guía y soporta en nuestros primeros pasos. Pero no se queda ahí, a lo largo de nuestra aventura iremos conociendo a diversos personajes no jugables (NPCs) que irán enriqueciendo la historia y, al entablar relación con ellos, nos darán acceso a nuevas zonas de la ciudad de forma mucho más fácil e intuitiva.

Jugabilidad: Entre Recetas, Automatización y la Ambición de Crecer

El núcleo jugable de Nivalis es una delicia de gestión y simulación profundamente adictiva. Como dueños del restaurante, deberemos controlar cada detalle de la operación:

Gestión de Inventario y Precios: Tendremos que adquirir ingredientes comparando ofertas entre la diversidad de vendedores de la ciudad para encontrar los mejores márgenes de beneficio. Al subir de nivel nuestro local, podremos añadir nuevas recetas, aumentar el número de mesas para acoger a más clientes y subir los precios en función de las reseñas positivas que recibamos.

Automatización y Crecimiento Inmobiliario: Al principio seremos todoterrenos, pero con la contratación de un gerente el juego da un salto táctico brillante. Él se encargará de las compras pequeñas de inventario y la rutina diaria, liberándonos tiempo para enfocarnos en las decisiones grandes como la expansión inmobiliaria y la adquisición de nuevas propiedades.

La Vida Nocturna: Mercado Negro, Sigilo y Misiones Bizzarras

Cuando el sol se oculta y entra en vigor el toque de queda, Nivalis transforma su dinámica de juego por completo. La noche no es solo para descansar o contemplar los neones; es el escenario perfecto para llevar a cabo las operaciones más arriesgadas y rentables:

Comercio Subterráneo y Mercado Negro: Salir de noche nos permite acceder al mercado negro, el lugar ideal para conseguir ingredientes raros, productos ilegales a precios ridículamente bajos u objetos exclusivos imposibles de hallar durante la jornada diurna.

Salir de noche nos permite acceder al mercado negro, el lugar ideal para conseguir ingredientes raros, productos ilegales a precios ridículamente bajos u objetos exclusivos imposibles de hallar durante la jornada diurna. Sigilo y Vigilancia: Moverse por la ciudad a estas horas no es gratis. Para llegar a los comerciantes furtivos deberemos sortear hábilmente la vigilancia de drones y cámaras que patrullan los distritos, convirtiendo cada paseo nocturno en una emocionante sección de sigilo. Cabe destacar que si nos detecta una cámara de vigilancia o drones nos multaran con una cantidad de dinero.

Moverse por la ciudad a estas horas no es gratis. Para llegar a los comerciantes furtivos deberemos sortear hábilmente la vigilancia de drones y cámaras que patrullan los distritos, convirtiendo cada paseo nocturno en una emocionante sección de sigilo. Cabe destacar que si nos detecta una cámara de vigilancia o drones nos multaran con una cantidad de dinero. Misiones Nocturnas: Además del comercio, durante la noche se nos asignarán misiones secundarias bastante variadas y peculiares, que van desde tareas operativas hasta labores peculiares como desactivar trampas de ratas y limpiar sectores clave para mantener seguros nuestros alrededores.

Exploración y Conexión: Barcos, Pesca y Piezas por la Ciudad

Nivalis no se limita a las cuatro paredes de nuestro negocio. La movilidad y la libertad son fundamentales para la experiencia, conforme avanzamos desbloquearemos viajes en tren para desplazarnos rápidamente por los distritos.

Además, contaremos con un barco propio, una adición fantástica que no solo nos permite navegar y llegar a rincones y muelles ocultos inaccesibles por vía terrestre, sino que también nos abre la posibilidad de explorar las aguas para conseguir piezas de repuesto, componentes y mejoras valiosas para nuestros vehículos y equipamiento.

Y para desconectar del ajetreo del restaurante o conseguir ingredientes frescos y raros, se implementa una mecánica de pesca sumamente gratificante, añadiendo otra capa de relajación y recursos a nuestro día a día.

Gestión del Tiempo: Un Ritmo que Engancha

Uno de los mayores aciertos de Nivalis es cómo administra la rutina del jugador. Es un título que realmente amerita tiempo, pero es un tiempo que nunca se hace pesado ni aburrido. Al disponer de una variedad tan amplia de actividades (cocinar, gestionar personal, explorar, pescar, realizar misiones nocturnas, evadir la ley y negociar en el mercado negro o hasta cosechar ingredientes en invernaderos), el juego nos desafía a planificar constantemente. Deberemos aprender a gestionar nuestras prioridades diarias, decidir qué tareas urge resolver en el momento y qué cosas se pueden postergar tranquilamente para el día siguiente sin sentir frustración.

Luces de Neón y Lluvia Futurista

Visualmente, el juego es un espectáculo de estética cyberpunk pura. Sus cinematográficas escenas y el nivel de detalle en primera persona logran que pasear por sus calles sea un deleite visual. La iluminación de neón reflejada en los charcos y la arquitectura vertical crean una atmósfera viva e inmersiva.

Acompañando esta propuesta visual, la banda sonora y los efectos de sonido ambiental el murmullo de la multitud, la lluvia y el chisporroteo de la cocina— se funden magistralmente para transmitir una sensación de inmersión total que te envuelve por completo.

Conclusión: Una Lección de Vida y Éxito en una Metrópoli Cyberpunk

Nivalis Nights es una de las propuestas más sorprendentes, divertidas y completas del año. Es un título que atrapa desde el primer minuto porque toca esa fibra de ambición donde realmente deseas que tu restaurante sea el mejor de toda la ciudad. Te incentiva constantemente a perderte por sus calles, a aprender sobre finanzas, negociación y gestión detalles que a veces desconocemos pero que aquí aprendemos a dominar de forma súper entretenida mientras sobrellevamos la trama y el crecimiento personal. Una entrega ejecutada con maestría que te hace sentir la verdadera satisfacción de prosperar desde abajo.

Esta reseña fue realizada en PC gracias al código cedido por 505 Games. Nivalis Nights ya está disponible en PC.