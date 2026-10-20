Reseña | Stupid Never Dies

Mucho se habla dentro del discurso de videojuegos de que ya no hay nuevas propiedades intelectuales, que la industria está llena de remakes y secuelas y que ya no hay nada nuevo que jugar, sobre todo cuando hablamos de la industria al nivel de producción AA y AAA, pero aunque es cierto que todas esas cosas existen, es mentira que esa sea la naturaleza absoluta de la industria y juegos como Stupid Never Dies están aquí para probarlo.

GPTRACK50 son los desarrolladores de este juego que combina los elementos roguelike y estructurales de un juego como Hades, con la estética y el tono de algo hecho por Grasshopper Manufacture, hasta tal punto que cuando vi por primera vez el tráiler del juego, se me hizo tan parecido al trabajo de SUDA51, que pensé que era un nuevo juego bajo su firma.

Sin embargo, en esta ocasión, el líder detrás del proyecto no es otro que Eiichiro Sasaki, un veterano de Capcom que trabajó en franquicias como Resident Evil y Ace Attorney y que ahora, bajo su propio estudio, termina desarrollando Stupid Never Dies, la obra prima de GPTRACK50 y un juego que, a pesar de un inicio atropellado, tiene todo para volverse una verdadera adicción para los fans del género.

Pero… ¿De qué va Stupid Never Dies?

Stupid Never Dies nos cuenta la historia de Davy, un zombi que despierta dentro de un centro comercial después del fin de la humanidad, pero a pesar de su condición zombi, Davy aún posee un vestigio de humanidad, lo que lo lleva a enamorarse de una chica que murió congelada en la heladera de una heladería. Ahora, Davy deberá juntarse con otros supervivientes, que buscan la salvación de la humanidad, mientras Davy busca la resurrección de la chica congelada, el amor de su vida.

La premisa de Stupid Never Dies es bastante absurda, pero gracias a ella, desde el primer minuto del juego, Stupid Never Dies no oculta ninguna de sus cartas en tono y narrativa, optando claramente por una filosofía punk, en donde mientras más cosas estrafalarias ocurran en el juego, mejor. El desenfado del tono es bastante encantador, aunque, por supuesto, el humor y su efecto dependerán de cada persona.

Particularmente, encontré todos los aspectos del juego, desde personajes principales, menús, música, enemigos y chistes, bastante encantadores, resultando en un juego que es difícil de olvidar. Y si es verdad que el viaje por el inframundo en búsqueda del rey de los demonios no es tarea fácil y que hay algunos problemas con el ritmo general del juego, cosa que ocurre mucho dentro del género roguelike, la experiencia general del título es muy positiva.

Una trama con un ritmo lento

Tomando notas de Hades, la narrativa se va desarrollando conforme Davy desciende al inframundo en su búsqueda del Rey de los Demonios, y es así que durante y después de cada intento, nuevos personajes aparecen, nuevas conversaciones se establecen y nuevos avances en la trama suceden uno detrás de otro. El ritmo, si se le puede llamar así, es de lo más atropellado del juego, pues después de un inicio fuerte en exposición, la trama no avanza, sino hasta pasadas varias horas, donde parece que el juego puede al fin, dar riendas sueltas al jugador.

Lo irregular del ritmo hace que haya momentos en donde los acontecimientos pasan muy seguido, mientras que después hay largos periodos de tiempo en donde no ocurre nada. Es un ritmo extraño y ciertamente perjudica el juego, pues deja denotar lo repetitivo del mismo, algo muy peligroso para juegos del género y algo que termina siendo una crítica regular dentro de los títulos que comparten la etiqueta.

El combate y su progresión: lo mejor de esta propuesta

Afortunadamente y por otro lado, el sistema de combate y el sistema de progresión de Stupid Never Dies es de lo mejor y resultará la razón por la cual muchos terminarán conectando con el juego y jugándolo una partida tras otra. Ojo, el ritmo afecta también estos elementos, sobre todo al inicio del juego, en donde las herramientas de combate son muy limitadas, pero ciertamente ambos sistemas son lo bastante fuertes como para sobreponerse a ello.

Stupid Never Dies presenta un sistema de progresión en donde cada partida, la cual tiene un duración promedio de 10 minutos, hace a Davy más poderoso, no importando si la partida fue exitosa o no. Por cada partida, Davy recibirá un aumento en su multiplicador de experiencia, lo cual resulta en una nivelación más rápida en cada partida; lo que a su vez significa, más poder, más habilidades más rápido y más y mejores recompensas por parte de los enemigos que se derroten en el camino.

Por lo tanto, incluso si se es muy malo en el juego, el jugador podrá sentir que está progresando en cierta manera, lo cual también complementa la adquisición de nuevas armas y habilidades, las cuales se irán expandiendo de manera bastante considerable conforme avanzamos en el juego. Lo que lleva a la creación de builds, combinando todo lo aprendido y todo lo encontrado en un sistema de combate que brilla por su rapidez y sencillez, pero también por ser muy espectacular, aunque cueste un poco encontrarlo debido al ritmo casi glacial con el que se presenta en un comienzo.

Una presentación increíble desde su interfaz hasta sus elementos gráficos

Aunque el ritmo y la repetición del contenido pueden llegar a sentirse como elementos bastante pesados, el nivel de presentación del juego seguramente hará que lidiar con ello sea mucho más llevadero, y es que el equipo de desarrollo a puesto su todo por hacer que el apartado gráfico y todo lo que tiene que ver con la interfaz sea de alto nivel, y algo que Grasshopper Manufacture debería tomar nota, pues este es un juego que termina ganándoles en su propio juego.

La banda sonora, llena de rock y punk, termina por sellar la presentación como un juego que vibra por su personalidad y que puede llegar a ser bastante adictivo una vez los sistemas de combate y progresión se abren para el jugador, aunque ciertas decisiones mecánicas, como la inclusión de un tiempo límite para cada partida, nunca terminan de cuajar del todo con el resto del juego.

Conclusión

Stupid Never Dies está lleno de ideas narrativas y mecánicas que funcionan en partes, pues la manera en la que se van presentando no fluye del todo bien, generando un ritmo que en ocasiones o es muy lento o muy rápido, pero también es un juego que tiene grandes momentos de genialidad y que, gracias a cantidades enormes de personalidad, termina por ser uno de esos juegos que pueden llegar a encantar, a pesar de sus claras fallas en cuanto a diseño.

Esta reseña fue realizada en PC gracias al código cedido por GPTRACK50 Inc. Stupid Never Dies llega el 21 de octubre a PlayStation 5 y PC.