Reseña | Tenebris Somnia

New Blood continúa su camino en convertirse en uno de los publishers más interesantes de la escena indie con el lanzamiento de Tenebris Somnia, un videojuego escrito y producido por Andrés Borghi y que llega al publisher y nuestras manos directamente de Argentina, haciéndolo uno de los lanzamientos de origen latinoamericano de más alto perfil en muchísimo tiempo.

La filosofía de New Blood, no solo trata de elegir y publicar los videojuegos más interesantes posibles, sino también en juntar a sus desarrolladores, para compartir talento y ayudarse entre sí, por lo cual vemos como cosas como el desarrollador de Dusk, ayudando en el desarrollo de Gloomwood, y en este caso, Tenebris Somnia cuenta con la colaboración de Airdorf Games, el estudio detrás de otro de los grandes éxitos de New Blood, Faith: The Unholy Trilogy.

El resultado de todos estos talentos en conjunto es un extraño juego que combina las convenciones del survival horror, con la estética de The Oregon Trail y cutscenes en live-action, hechas al más puro estilo vanguardista, junto con una historia que se apega a las vertientes ideológicas del momento y también otorga una buena dosis de ocultismo, gore y terror.

Es una mezcla bastante extraña, pero sin duda, otorga a Tenebris Somnia elementos singulares que hacen al juego memorable, a pesar de que la ejecución de dichas ideas es un poco torpe en varios lugares; el juego termina siendo más que la suma de sus partes, pero lejos de ser perfecto o alcanzar el nivel de justamente, Faith: The Unholy Trilogy, obra la cual terminó por preferir frente a esta.

Pero… ¿De qué va Tenebris Somnia?

El juego nos presenta la historia de Julia, quien después de tener pesadillas con su ex, decide seguir estos sueños hasta el apartamento que compartían cuando eran pareja, solo para asegurarse de que está bien. Dicha preocupación llevará a Julia a vivir una verdadera pesadilla en donde monstruos, ocultistas y otros secretos oscuros trataran de acabar con su vida.

Tenebris Somnia tiene aspiraciones narrativas bastante altas, sobre todo al momento de crear una justificación por la cual ocurren los eventos de la historia; razón que termina siendo bastante predecible y cliché hasta cierto punto, pero que funciona dentro de lo funcional, con muchísimos más detalles agregados por encima para crear un verdadero sentimiento de peligro, pues Julia se enfrenta a fuerzas que no puede comprender del todo.

Los giros de la trama están bien ejecutados, a pesar de ser predecibles, y algunas verdaderas sorpresas, sobre todo en lo que es la segunda mitad del juego llegan de manera un poco abrupta o hasta forzada, eliminando un poco el impacto de las mismas, pero no cabe duda que Borghi y su equipo trataron de hacer lo mejor que pudieron en este frente narrativo, aunque no haya cuajado del todo.

La mezcla perfecta entre el clásico pixel art y el live action

El “selling point” del juego es su enfoque en hacer que muchas de las cutscenes están hechas en live-action, con actores de verdad, vestuario, maquillaje, efectos visuales, tal cual una película de verdad, o al menos una película/corto de algún estudiante. Y es que a pesar de que el juego revela desde temprano su amor por el cine como fuente de inspiración, amor y obsesión, la calidad de las cutscenes nunca llega al nivel de las cintas que las inspiraron, aunque quizás, y por el contexto de la historia, este sea el punto, pero igualmente, aunque son una adición muy llamativa, también generan inconsistencia narrativas bastante grandes.

Sobre todo por la decisión de dividir el diálogo entre medios. O sea, el juego hace que los personajes expongan, converse, etc, solo durante las secciones en donde el juego es pixel art, por lo que leemos las voces de los personajes dentro de sus respectivos cuadros de diálogos, mientras que en las cutscenes live-action, los personajes son totalmente mudos, no emiten ningún tipo de sonido y al menos para mi, la decision es sumamente extraña, generando una desconexión total entre ambos medios.

Diseño de niveles bien acertado pero con un tosco combate

Tenebris Somnia funciona mejor en su apartado jugable, los niveles están bien diseñados, desde el punto de vista visual y nunca llegan a ser tan grandes como frustrar o sentirse demasiado largos, mientras que la colección de rompecabezas que nos encontramos a lo largo de la aventura es bastante intuitiva y balanceada. La variedad de rompecabezas y sus soluciones son, la verdad, lo mejor del juego, y me habría gustado que el juego se hubiera enfocado muchísimo más en ello pues el combate, la otra gran parte del juego no está al nivel.

El combate en Tenebris Somnia es tosco, los controles del personaje están alineados a la esencia retro de sus visuales, por lo que no hay mucho que Lucia pueda hacer más que usar las armas de fuego que se le proveen, y alguna que otra arma cuerpo a cuerpo, no hay esquive, o bloqueo o nada del estilo, lo cual deja a Lucia siendo un personaje muy vulnerable. No pasa mucho tiempo cuando entiendes que es mejor simplemente ignorar a los enemigos en vez de pelear con ellos.

Lo peor del combate es que hay muchas secuencias, jefes y otras secuencias especiales en donde Tenebris Somnia implementa el “one-hit kill” y la verdad, para alguien que nunca ha sido fanático de esta convención, este juego me recordó el porqué, pues en muchas de esas secuencias estos momentos sorprenden de improvisto, sin ninguna alerta, y transmiten la sensación de muertes injustas más que otra cosa, lo cual convierte a estas secuencias en una cuestión de intento y error y no de habilidad al jugar.

Apartado musical que brinda la chispa necesaria

La música por su parte es bastante buena, y uno de los mejores elementos del juego, quizás también el más consistente y sin duda eleva muchas de las escenas, sobre todo las cutscenes live-action, pues estas carecen de voces, entonces ese vacío debe llenarse con otra cosa.

Conclusión

Hacia el final, las inconsistencias creativas sí terminan lastimando la experiencia, pero el conjunto ofrece algo único que vale la pena jugar, no solo porque es el título latino con más relieve del momento o porque es el mes de Halloween, sino porque es una experiencia jugable que vale la pena tener, aunque haya muchos apartados en donde pudo haber sido mucho mejor.

Esta reseña fue realizada en PC gracias al código cedido por New Blood Interactive. Tenebris Somnia ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.