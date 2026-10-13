Reseña | Valor Mortis

Dark Souls es posiblemente el juego más influyente del siglo 21, encontrando la manera de crear su propio género dentro de los juegos de acción y, además, influenciar a desarrolladores a crear no solo juegos dentro de ese género, sino a otros desarrolladores de otros géneros a adoptar filosofías, mecánicas y hasta estéticas de lo que ha sido la obra de FromSoftware.

Valor Mortis, el nuevo juego desarrollado por One More Level, el mismo estudio de los excelentes Ghostrunner, es uno de los tantos que ha tomado las reglas de FromSoftware y las ha aplicado con su propio giro, el cual acá contiene varios elementos que hacen de Valor Mortis un juego singular, a pesar de estar tan arraigado en las lecciones de sus maestros.

Pero… ¿De qué va Valor Mortis?

Valor Mortis es bajo cualquier definición, un soulslike clásico, es decir, funciona bajo las reglas estrictas derivadas del primer Dark Souls, las cuales incluyen una única dificultad, adquisición de moneda a través del combate que sirve tanto para nivelar como para comprar objetos, la pérdida de esa moneda después de una muerte y la oportunidad de recuperarla una vez se revive, NPCs con sidequests, diseño de niveles enfocado en los atajos, etc., etc.

Es decir, si alguna vez has jugado un Dark Souls, o alguno de sus derivados, entonces sabes muy bien qué es lo que Valor Mortis tiene para ofrecer, pues al jugar el juego sentí una sensación de familiaridad extrema, para bien y para mal, pues aunque la comodidad de saber qué pide el juego de mí como jugador es reconfortante, también extrañé un poco el presenciar elementos mecánicos verdaderamente únicos que convirtieran al juego en algo más fresco.

De los grandes cambios que se pueden apreciar a simple vista, en comparación con el material de influencia original, nos encontramos con el cambio de perspectiva, pues, cuando la mayoría de estos juegos son desde una vista en tercera persona, One More Level decidió seguir utilizando la perspectiva que usaron a lo largo de la serie Ghostrunner, la primera persona, y debo decir que la aplicación es bastante sólida, sobre todo, después de haber jugado una demo previa el año pasado que no se sentía ni la mitad de bien de lo que el juego se siente ahora en su versión final.

La primera perspectiva es su más grande diferenciador

La primera perspectiva conlleva un nivel de inmersión bastante grande, que se ve apoyado por un apartado artístico verdaderamente hermoso, dentro de su horror, pues el juego usa el infame Unreal Engine 5 y, al menos en el apartado de fidelidad gráfica, el juego se ve muy bien, pero carga consigo las desventajas más grandes de ese motor, incluyendo el pobre rendimiento que caracteriza ya a juegos que salen usando este motor gráfico.

Durante el periodo de reseña, One More Level actualizó el juego al menos unas cuatro veces, y de entre todas las actualizaciones, sólo una terminó por arreglar el rendimiento para mí, mientras que las otras actualizaciones, incluyendo la última que salió, convierten al juego en un desastre lleno de stutters y caídas enormes de frames, cosa que lamentablemente terminó perjudicando mi experiencia con el juego.

Sin embargo, yendo más allá de algo que espero que puedan solucionar tras la salida del título, One More Level ha terminado por combinar esa perspectiva en primera persona con elementos de parkour que perfeccionaron en Ghostrunner, y aunque ninguna de las secciones de plataformeo acá llega al nivel de los que vimos en aquellos juegos, el ADN es palpable y hace que estas secuencias se sientan frescas y hagan de la exploración algo mucho más dinámico y llamativo.

Una experiencia más lineal a comparación de otros ejemplos del género

El diseño de niveles es en su mayoría lineal, con varias áreas que tienen un principio y final concretos, pero dentro de ellas se ven diseñadas alrededor de atajos que giran sobre sí mismos, para utilizar un único punto de control en el medio, y no es hasta que hayamos explorado todos los caminos que podemos proceder al final. No es un diseño que se sienta tan orgánico como lo hecho por FromSoftware en Dark Souls, pero abrir uno de los atajos siempre se siente satisfactorio.

Aunque, lamentablemente, nos encontramos con varios momentos en donde la progresión, la exploración se hacía un poco difícil porque todos los caminos parecen iguales y es un verdadero fastidio tener que ir y venir por todos los atajos a ver si te perdiste de algún pasadizo oculto que resulta que era realmente el camino a seguir para poder avanzar. El juego no contiene un mapa, así que saber de dónde se viene y a dónde se debe ir es algo que debe llevar el jugador en su cabeza, y aunque no es siempre, sí hay secciones en donde esto se convierte en un reto, sobre todo en las áreas más laberínticas.

El explorar no solo sirve para avanzar, sino también para encontrar ítems regados por los niveles y, por supuesto, cofres, que esconden algunos de los ítems más valiosos del juego, incluyendo amuletos que se pueden equipar para proveer al jugador con habilidades pasivas muy poderosas que cambian bastante la manera de jugar el juego, así que hay incentivo para explorar cuando estos ítems valiosos se encuentran comúnmente en los rincones más escondidos de las áreas.

Ahora hablemos de su sistema de combate

El combate es el otro gran componente del juego, obviamente, pero es aquí en donde One More Level se ha mantenido lo más clásico posible, pues es un clásico sistema de combate con espadas en primera persona, parries, esquives, y solo la adición de las armas de fuego cambia la vibra de un sistema que parece irse mucho por lo seguro. Aun así, es funcional y One More Level supo mantener la cantidad de enemigos razonable, pues no es igual ver desde todos los ángulos teniendo una cámara de tercera persona que tener tu espalda completamente invisible, como lo es en este caso.

Por ello, el combate se siente esporádico, pero no por ello menos difícil. Todos los enemigos golpean muy fuerte, incluso aquellos al comienzo del juego, por lo que se podría decir que es esta sección la que se hace más difícil, pues el jugador se encuentra en un nivel de poder muy bajo, pero conforme se avanza y se progresa en el juego, la dificultad se balancea, y aunque hay secciones que son un reto, el juego nunca se vuelve increíblemente difícil.

Eso sí, hay ciertas clases de enemigos cuyas advertencias de ataque son básicamente invisibles y es bastante difícil pelear contra ellos; aunque hay maneras de sobreponerse usando otras herramientas, estos enemigos, que no son la mayoría, terminan por sentirse un poco injustos en comparación con todos los demás en el juego.

Prepárate para sufrir con los jefes y enemigos, como es costumbre en el género

Mientras tanto, los jefes, siempre un componente importante dentro del género, son impresionantes a nivel visual y un reto considerable, pero nunca imposible. Creo que el balance que se le dio a los jefes se le debió dar al resto de los enemigos normales, pero en este último grupo la dificultad se siente bastante desordenada y terminará por frustrar a más de un jugador.

Como es usual en el género, el matar enemigos te dará moneda que se podrá usar para nivelar habilidades, comprar ítems y mejorar armas y hechizos, todo bastante estándar, así que no hay mucho que decir en este apartado; es un clásico sistema de progresión que irá haciendo al jugador más y más fuerte, pero nunca poniéndolo por encima de todos los retos, así que el elemento de desafío nunca desaparece.

Una trama con una idea interesante pero que pudo ejecutarse mejor

El componente narrativo es quizás de lo más flojo del juego. Aunque el juego presenta un mundo interesante —una especie de historia alternativa donde una enfermedad asedia a Francia y a Europa convirtiendo a las personas en muertos vivientes, algo de por sí atractivo—, carece de la capacidad para desarrollar personajes o construir una trama de manera efectiva.

Por lo que, aunque se nos cuenta mucho de muchos eventos de la guerra, de Napoleón y demás, ninguno de esos elementos se convierte en algo muy relevante a lo largo del juego, y es lo más seguro que la gran mayoría simplemente vaya por el juego matando a los enemigos y progresando, sin darle mucha importancia al worldbuilding que se está usando acá. Una lástima, pero la ejecución es bastante pobre.

El apartado musical también pasa un poco desapercibido; puedes saber en ocasiones que la música está ahí, pero realmente no llama tu atención, una lástima, pues varios momentos habrían sido de otro nivel si hubiera una banda sonora igual de poderosa que los visuales. El trabajo musical y de sonido no está mal, pero tampoco es algo que destaque dentro del título.

Conclusión

Valor Mortis sigue las reglas de su género al pie de la letra, y es exitoso en ejecutar la fórmula de manera sólida, pero lamentablemente no termina por resultar entre títulos del mismo género, pues la mayoría de sus decisiones artísticas se mantienen en lo seguro, en lo ya antes visto, y a este punto ya hemos visto muchísimos soulslike. La perspectiva en primera persona es de apreciar, pero después de las primeras horas realmente no es algo que transforme la experiencia del género.

Quizás no sea el mejor representante de su género, pero es divertido, y si quieres simplemente jugar un nuevo soulslike que te brinde ese sentimiento de familiaridad, este es el título para ti. Solo esperemos que el estudio pueda arreglar los problemas de rendimiento y algunos de los bugs que aún plagan el título en su última actualización.

Esta reseña fue realizada en PC gracias al código cedido por One More Level. Valor Mortis llega el 13 de octubre a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.