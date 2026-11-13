Reseña | Warhammer Survivors

Cuando en 2022 el mundo vio la salida de Vampire Survivors, la industria no tenía idea de la revolución que representaría para el mundo indie, generando un sinfín de clones y hasta popularizando géneros que hasta ese momento se habían mantenido en la oscuridad. Y es que el loop jugable de Vampire Survivors es una verdadera genialidad, motivo por el cual ver otros juegos tratando de imitarlo es algo simplemente lógico.

Ahora, Auroch Digital (creadores de la serie de boomer-shooters “Boltgun”), en colaboración con el creador de Vampire Survivors, “pongle”, lanza al mercado Warhammer Survivors, un juego que combina la estructura y básicamente la jugabilidad exacta de Vampire Survivors, pero haciendo homenaje a la que se está volviendo una de las franquicias más populares en el mundo de los videojuegos, Warhammer.

La franquicia Warhammer se adopta a casi cualquier género

Juegos de esta franquicia han existido casi desde los inicios del medio, pues Games Workshop nunca ha desviado la vista del potencial del medio para realizar la fantasía del escenario del universo, y aunque la gran cantidad de juegos que han salido son bastante inconsistentes a nivel de calidad, últimamente estos juegos han logrado entrar cada vez más al mainstream, con éxitos como Space Marine 2 y Rogue Trader.

Dentro de la marca que engloba la franquicia “Warhammer” encontramos varias vertientes, aquella que simplemente se identifica como Warhammer, el juego de mesa original y el cual pertenece al género de la fantasía, muy similar a lo hecho por El Señor de los Anillos e incontables otros universos en donde humanos, enanos y elfos comparte un mismo mundo, por supuesto, tomando en cuenta elementos particulares que lo hacen ser único entre otros universos fantásticos.

A esta vertiente de la franquicia también se le conoce como Age of Sigmar, la cual representa el género fantástico en su máxima expresión. Sin embargo, es por supuesto la vertiente que lleva el subtítulo “40.000” la que cada día gana más fanáticos y muy posiblemente en un futuro cercano se vuelva parte del vocabulario cotidiano de quienes disfrutan de la fantasía y la ciencia ficción. Por su parte, Warhammer Survivors reúne ambas vertientes en un paquete que, aunque resulta familiar y sin sorpresas, se mantiene como un producto completo capaz de brindar muchísimas horas de juego a quien le dé una oportunidad.

Pero… ¿De qué va Warhammer Survivors?

Así, Warhammer Survivors nos presenta una propuesta basada en Vampire Survivors: un roguelike en el que controlamos a un personaje con el objetivo de sobrevivir a oleadas interminables de monstruos, mientras subimos de nivel y ganamos poder. Tras cada una de estas partidas, obtendremos dinero que podremos invertir en la meta progresión del juego, haciendo cada partida subsecuente más optimizada. Es un loop jugable bastante adictivo y algo que se mantiene en Warhammer Survivors.

Comenzando con Malum Caedo y Neave Blacktalon como personajes principales, el jugador deberá generar recursos para poder comprar más personajes, nivelar habilidades e ir desbloqueando niveles, los cuales contienen múltiples secretos y reliquias que desbloquean más funcionalidades dentro del juego.

Los ataques continúan siendo automáticos, cuya velocidad y constancia se pueden incrementar durante la partida, para que también haya más control dentro de ciertas habilidades, resaltando, por ejemplo, el control que se tiene sobre la boltgun, el arma preferida de los Space Marines, que, aunque no posee un área de ataque enorme, sí posee mucha fuerza de fuego, ideal para acabar con los enemigos más grandes de cada mapa.

Una curva de dificultad que se disminuye con el pasar del tiempo

Sin duda, las primeras horas del juego resultan ser las más difíciles pues no se tienen mejoras o habilidades muy efectivas, por lo que seguramente haya muchos que abandonen el juego al comienzo, solo para después darse cuenta que un poco de inversión de tiempo trae consigo muchísimas recompensas que hacen de cada partida más fácil.

Warhammer Survivors también trae de vuelta las recetas, en donde combinar ciertas habilidades con otras resulta en armas de increíble poder, perfectas para generar ese sentimiento de satisfacción que acompaña de manera tan fuerte a este tipo de juegos; no hay nada mejor que simplemente dejar al personaje en medio de la pantalla y ver cómo los enemigos simplemente no pueden contra su poder.

Quizás lo más débil del juego sea su apartado musical, algo que comparte con Vampire Survivors durante su lanzamiento y la verdad, me hubiera gustado un OST un poco más variado y dinámico. Afortunadamente, en otros aspectos el juego ofrece muchas de las opciones de calidad de vida que no estaban ahí durante los inicios de Vampire Survivors, por lo que sin duda, se siente como un mejor inicio que el que tuvo su original.

Conclusión

Warhammer Survivors llamará la atención de aquellos fans de Warhammer o aquellos de Vampire Survivors y muy difícilmente convertirá a nuevos jugadores en fans de estas franquicias, pero no es importante, pues ofrece justamente lo esperado y de manera muy sólida. Obviamente el escenario óptimo habría sido presentar un espectáculo revolucionario en cuanto a jugabilidad y visuales, pero al menos eso nunca fue una promesa.

Si te gusta Vampire Survivors y buscas una excusa para volver a nivelar personajes y matar incontables olas de monstruos, entonces Warhammer Survivors es la perfecta opción para hacerlo.

Esta reseña fue realizada en PC gracias al código cedido por Auroch Digital. Warhammer Survivors ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, iOS, Android y PC.